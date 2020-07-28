Харків'янин Дмитро Михайленко, який може бути спільником луцького терориста Максима Кривоша, вийшов з-під варти після внесення застави. Суд призначив йому заставу сумою 175 тисяч гривень, і вже через три дні підозрюваний її вніс.

Про це Інтерфакс-Україна розповів адвокат Михайленка Андрій Костяний.

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Запобіжний ймовірному спільнику Кривоша

Прокуратура наполягала на взятті чоловіка під варту без застави. Однак 24 липня Орджонікідзевський районний суд Харкова обрав Михайленку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Йому залишили можливість вийти з-під варти: для цього необхідно було внести заставу в сумі 175 тисяч 760 гривень. Власне, це він і зробив через три дні після арешту.

Що інкримінують "спільнику Кривоша"

За даними слідства, упродовж липня 2020 року Михайленко неодноразово через "Нову пошту" пересилав різні посилки до міст України. Припускають, що так він постачав зброю.

Слідчий заявив, що Дмитро Михайленко 17 липня цього року відправив посилку до Луцька Максиму Кривошу. Всередині була зброя і боєприпаси.

Відтак Михайленко був затриманий в ніч на 22 липня.

У нього вдома знайшли цілий арсенал зброї:

3 пістолети,

6 гранат,

67 патронів калібру 7.62, 3

3 патрони калібру 7.65,

122 патрони калібру 12/70,

рушницю Cobalt.

При тому частина з них була зареєстрована, а частина – ні.

Михайленку оголосили про підозру за частиною 1 статті 263 – незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами.

Що адвокат каже про обвинувачення

Адвокат Андрій Костяний стверджує, що в посилці, відправленій його підзахисним, були три старовинні колекційні монети, а не зброя.

Водночас сам Михайленко заперечує, що незаконно продавав зброю і боєприпаси, але визнає себе винним в незаконному зберіганні.

Він також заявив, що не є посібником "луцького терориста".

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