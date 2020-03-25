Ймовірно, ринок праці не буде проголосований, – Милованов

Перезавантаження ринку праці найімовірніше не відбудеться. Зупинено також голосування за ринок землі та роботу над приватизацією. Таку думку висловив ексміністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов в ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі.

Ексміністр зазначив, що в Україні не працює жоден з основних ринків держави.

Читайте також Де державі взяти гроші під час кризи: Милованов натякнув на Коломойського

"Читаючи Карла Маркса чи Ґреґорі Манків, це класичні підручники у США, всюди написано, що є 3 класичних ринки, фактори виробництва: капітал, праця і земля. Жоден ринок в Україні не працює – це відповідь на те, чому ми бідні", – сказав Милованов.

Милованов зазначив, що у час, коли він був міністром економіки, уряд намагався зробити реформи усіх 3 ринків. Капітал – через приватизацію і державно-приватне партнертство. І почати зміни, за його словами, вдавалося.

Це все було запущено: десь більш успішно, десь менш. Однак як ми бачимо, ринок землі ще не проголосували. Мені сумно, але я підозрюю, що ринок праці так і не буде проголосований. А по приватизації ми бачимо, що є зупинка. Є якийсь відкат,

– пояснив ексміністр.

Милованов запевнив, що під час його роботи економічна ситуація в країні покращувалась.

"Це потрібно просто робити, ми запустили процеси і втримали макроекономічну стабільність. Інфляція впала в наш час. Гривня зросла. Відсотки, під які ми займали гроші, впали до мінімальних. Ситуація покращувалась", – сказав Милованов.

Більше про те, як планують змінити Трудовий кодекс – читайте тут