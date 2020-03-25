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      Ймовірно, ринок праці не буде проголосований, – Милованов

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      Тимофій Милованов / 24 канал

      Перезавантаження ринку праці найімовірніше не відбудеться. Зупинено також голосування за ринок землі та роботу над приватизацією. Таку думку висловив ексміністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов в ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі.

      Ексміністр зазначив, що в Україні не працює жоден з основних ринків держави.

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      "Читаючи Карла Маркса чи Ґреґорі Манків, це класичні підручники у США, всюди написано, що є 3 класичних ринки, фактори виробництва: капітал, праця і земля. Жоден ринок в Україні не працює – це відповідь на те, чому ми бідні", – сказав Милованов.

      Милованов зазначив, що у час, коли він був міністром економіки, уряд намагався зробити реформи усіх 3 ринків. Капітал – через приватизацію і державно-приватне партнертство. І почати зміни, за його словами, вдавалося.

      Це все було запущено: десь більш успішно, десь менш. Однак як ми бачимо, ринок землі ще не проголосували. Мені сумно, але я підозрюю, що ринок праці так і не буде проголосований. А по приватизації ми бачимо, що є зупинка. Є якийсь відкат,
      – пояснив ексміністр.

      Милованов запевнив, що під час його роботи економічна ситуація в країні покращувалась. 

      "Це потрібно просто робити, ми запустили процеси і втримали макроекономічну стабільність. Інфляція впала в наш час. Гривня зросла. Відсотки, під які ми займали гроші, впали до мінімальних. Ситуація покращувалась", – сказав Милованов.

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      Автор: Тетяна Пасічник
      Теги: Тимофій Милованов – новини Міністерство економічного розвитку і торгівлі Новини політики Приватизація Ринок землі Ринок праці
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