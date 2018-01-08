Ймовірному вбивці Ноздровської оголосили підозру

Ввечері 8 січня слідчий Вишгородського відділу поліції оголосив підозру у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської.

Про це у Facebook повідомив головний прокурор Юрій Луценко.

"Дякую усім працівникам Нацполіції та прокуратури, які в умовах штучно створеної, політизованої істерії змогли зробити свою справу. Так само, як зробили це в понад 2 тисячах проваджень по вбивствах минулого року", – додав Луценко.

8 січня правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві юриста Ірини Ноздровської. Однак у поліції поки не називають імені затриманого. При цьому міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що проти підозрюваного були зібрані вагомі докази.



Тіло Ірини Ноздровської знайшли на Київщині 1 січня 2018 року. Зникла ж правозахисниця 29 грудня. Якраз після того, як відбувся суд у справі загибелі її сестри. Ту два роки тому насмерть збив племінник Вишгородського судді. І саме Ноздровська домоглася, аби його посадили на сім років. Поховають Ірину Ноздровську у її рідному селі Демидів, що під Києвом, 9 січня.