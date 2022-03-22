Українські захисники не припиняють спроб очистити Ізюм від російсбких окупантів. Ворогу вдалося окупувати частину міста.
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Втеча з Ізюму
8 жителів Ізюму зуміли вирватися з міста. Вони йшли пішки вздовж річки цілих 15 кілометрів, назустріч їм вирушили представники влади.
Зараз люди вже в безпеці. Також повідомляється, що мешканцям села Синичине завезли воду та продукти.
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