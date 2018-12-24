16:38
24 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЦУНАМІ В ІНДОНЕЗІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ВІЙНА У СИРІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Суворе дитинство Поклонської. Музичний Путін
      Вєсті Кремля
      18:55, 22 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Політичне майбутнє Вакарчука. Березові різки для нардепів
      Вєсті.UA
      19:07, 22 грудня
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ЦУНАМІ В ІНДОНЕЗІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ВІЙНА У СИРІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      "Йшов назад по слідах снігоходу": у Росії трирічна дитина самостійно вибралась із тайги

      264 Читать новость на русском
      3-річна дитина самостійно вибралася із тайги у 35-градусний мороз
      3-річна дитина самостійно вибралася із тайги у 35-градусний мороз / ТАСС

      У Росії трирічний хлопчик у 35-градусний мороз самостійно вибрався із тайги. Його батько провалився під лід на річці.

      Про це пише ТАСС.

      Читайте також: Інцидент у поїзді Київ – Рахів: на пасажирку впала верхня полиця з іншою жінкою

      Інцидент трапився у Хабаровському краї Росії. Адміністрація селища Кенай повідомила, що напередодні місцевий мешканець забрав сина ввечері з дитсадка та поїхав на річку, аби дослідити дорогу для майбутньої рибалки.

      Він висадив дитину на березі у тайзі, а сам на снігоході заїхав на річку. Лід не витримав, і чоловік провалився під воду.

      Маленька дитина пройшла 3 кілометри вночі через тайгу у 35-градусний мороз, повертаючись назад за слідами снігоходу. Вже неподалік населеного пункту хлопчика помітив місцевий, який випадково проїжджав тією ж дорогою. 

      Він підібрав дитину та завіз додому. Після нічної подорожі хлопчик захворів та має високу температуру.

      Наразі група рятувальників займається пошуком тіла батька хлопчика, який провалився під лід.

      Теги: Новини Росії Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Найкращі смартфони Xiaomi, які представили у 2018 році
      сьогодні , 16:03 Найкращі смартфони Xiaomi, які представили у 2018 році
      819
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Зефір замість шоколаду: про ганебні змови Порошенка, які не перекрити жодним Томосом
      сьогодні , 16:00 Зефір замість шоколаду: про ганебні змови Порошенка, які не перекрити жодним Томосом
      Сергій Лещенко 572
      Чому працювати депутатом просто і без морок
      сьогодні , 15:00 Чому працювати депутатом просто і без морок
      Артем Овдієнко 194
      Перемога у групі Ліги Націй та вихід до елітного дивізіону: яким був 2018 для збірної України
      сьогодні , 14:00 Перемога у групі Ліги Націй та вихід до елітного дивізіону: яким був 2018 для збірної України
      117
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Німеччина видала дозвіл на будівництво та експлуатацію "Північного потоку 2"
       27 березня , 15:04
      Підсумки тижня: Старт нової хвилі кризи призначили на 12 вересня
       8 вересня 2012 , 16:00 3
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук