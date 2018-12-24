"Йшов назад по слідах снігоходу": у Росії трирічна дитина самостійно вибралась із тайги
У Росії трирічний хлопчик у 35-градусний мороз самостійно вибрався із тайги. Його батько провалився під лід на річці.
Про це пише ТАСС.
Читайте також: Інцидент у поїзді Київ – Рахів: на пасажирку впала верхня полиця з іншою жінкою
Інцидент трапився у Хабаровському краї Росії. Адміністрація селища Кенай повідомила, що напередодні місцевий мешканець забрав сина ввечері з дитсадка та поїхав на річку, аби дослідити дорогу для майбутньої рибалки.
Він висадив дитину на березі у тайзі, а сам на снігоході заїхав на річку. Лід не витримав, і чоловік провалився під воду.
Маленька дитина пройшла 3 кілометри вночі через тайгу у 35-градусний мороз, повертаючись назад за слідами снігоходу. Вже неподалік населеного пункту хлопчика помітив місцевий, який випадково проїжджав тією ж дорогою.
Він підібрав дитину та завіз додому. Після нічної подорожі хлопчик захворів та має високу температуру.
Наразі група рятувальників займається пошуком тіла батька хлопчика, який провалився під лід.