"Йшов назад по слідах снігоходу": у Росії трирічна дитина самостійно вибралась із тайги

У Росії трирічний хлопчик у 35-градусний мороз самостійно вибрався із тайги. Його батько провалився під лід на річці.

Про це пише ТАСС.

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Інцидент трапився у Хабаровському краї Росії. Адміністрація селища Кенай повідомила, що напередодні місцевий мешканець забрав сина ввечері з дитсадка та поїхав на річку, аби дослідити дорогу для майбутньої рибалки.

Він висадив дитину на березі у тайзі, а сам на снігоході заїхав на річку. Лід не витримав, і чоловік провалився під воду.

Маленька дитина пройшла 3 кілометри вночі через тайгу у 35-градусний мороз, повертаючись назад за слідами снігоходу. Вже неподалік населеного пункту хлопчика помітив місцевий, який випадково проїжджав тією ж дорогою.

Він підібрав дитину та завіз додому. Після нічної подорожі хлопчик захворів та має високу температуру.

Наразі група рятувальників займається пошуком тіла батька хлопчика, який провалився під лід.