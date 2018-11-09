Юлія Тимошенко: Газ українського видобутку буде спрямований на потреби людей, а тарифи зменшені

Український газ має йти на потреби населення за щонайменше вдвічі нижчою ціною. Про це заявила Юлія Тимошенко під час зустрічі з мешканцями міста Пологи (Запорізька область), на яку зібралися декілька тисяч людей.

Як зауважила лідер "Батьківщини", Україна видобуває 21 мільярд кубометрів газу, а все населення споживає – 19 мільярдів.

"То чому український газ не віддати українцям, а імпортований, який куплений десь на біржі, не віддати підприємцям? У Конституції України ж написано, що всі надра – народні", – наголосила вона.

Підвищення владою Порошенка перед цим опалювальним періодом ціни на газ ще на 23,5% призведе до збільшення інфляції, запевнила лідер партії: "Тепер усі товари, в яких буде складова газу, тепла та води, також зростуть у ціні".

Юлія Тимошенко обурена, адже влада пояснює це рішення тим, що це нібито ринкова ціна.

"Яка ринкова ціна? У нас абсолютна монополія, у нас один постачальник, у нас немає жодного ринку. Ринкова ціна – це коли можна вибрати, коли є конкуренція. А у нас все в одних руках. І покажіть мені, де ринкова ціна встановлюється постановою уряду?", – запитала голова партії.

Окрім цього, заявила Юлія Тимошенко, влада Порошенка за 4,5 роки так і не спромоглася створити ринок газу і тримає монопольну ціну у 300 доларів за тисячу кубометрів, виписуючи людям платіжки із захмарними цінами та сплачуючи мільйонні премії керівництву НАК "Нафтогаз".

Лідер партії також зауважила, що якщо порівняти платіжки 2009 року та сьогоднішні – "різниця в 11 разів".