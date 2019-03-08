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      Юлія Тимошенко: Переможний мир в Україну принесуть переговори у форматі "Будапешт +"

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      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко / Фото 24 каналу

      Новий формат переговорів "Будапешт плюс" – це шлях до миру в Україні. І новий президент одразу після виборів розпочне його запроваджувати.

      Про це Юлія Тимошенко заявила під час програми "Право на владу" на телеканалі 1+1.

      За її словами, Мінський переговорний процес зайшов у глухий кут і нам треба негайно міняти стратегію досягнення миру в Україні.

      На переконання лідера "Батьківщини", чинній владі треба було одразу правильно організовувати дипломатичний процес: не йти на Мінські переговори, які посадили за стіл переговорів двох терористів, так званих "керівників ЛНР/ДНР", а звернутися до Будапештського меморандуму, підписаного у 1994 році, коли Україна відмовилася від третього за потужністю ядерного потенціалу світу в обмін на гарантії непорушності своїх кордонів.


      Юлія Тимошенко

      Юлія Тимошенко зауважила, Будапештський меморандум – це невід’ємна частина міжнародного права, визнана світом, чого не скажеш про Мінські домовленості.

      До того ж, переговорний процес у Мінському форматі, по суті, зупинений, сказала вона. І зауважила, що зустрічі на рівні лідерів в Нормандському форматі (брали участь лідери Німеччини, Франції, країни-агресора та України) не відбуваються 2,5 роки.

      Лідер "Батьківщини" переконана, що в чинного президента немає шляху до миру, адже він говорить про безальтернативність Мінського формату.

      Натомість команда Воєнного кабінету Юлії Тимошенко розробила покроковий план дій, що передбачатиме, окрім нового формату переговорів, побудову сильної армії, запровадження нового військового контракту, який зробить службу привабливою, щоб не було, як наприкінці 2018 року – "майже 30 тисяч військових покинули армію", додала політик.

      Окрім того, усі, хто збагачувався на війні, на крові, понесуть відповідальність, зауважила вона і нагадала про нещодавно оприлюднене розслідування щодо постачання президентом та його оточенням через "Ленінську кузню" Порошенка до України непридатних запасних частин з країни-агресора за завищеними цінами.

      Юлія Тимошенко переконана: "Мир буде встановлено. І Донбас, і Крим буде повернуто. Ми як Україна, усі громадяни, які живуть в Криму та на Донбасі – єдиний народ".

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      Теги: Новини України Новини політики Юлія Тимошенко - новини
      Джерело: 24 Канал
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