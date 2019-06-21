Юлія Тимошенко подала до ДБР заяву про спробу незаконного привласнення української ГТС

А також звернулась до президента з проханням скликати засідання РНБО та накласти вето на дві постанови уряду, які позбавляють нашу державу найціннішої власності.

Про це Юлія Тимошенко заявила сьогодні під час прес-конференції в ІА "Інтерфакс".

Як пояснила лідер "Батьківщини", зараз розгортається завершальний етап позбавлення України нашої стратегічної державної власності – ГТС, яка приносить нам до 3 млрд дол. щорічно і побудова якої з нуля обійдеться у 300 млрд євро.

"Нашу ГТС абсолютно безкоштовно передають невідомо кому. Це, по суті, приватизація, тільки без грошей. Хтось розпоряджатиметься ресурсами, які вона приносить, управлятиме нею, хтось ухвалюватиме рішення про те, як виглядатиме енергетична незалежність України", – наголосила вона.

Як зауважила Голова партії, якщо ми втратимо ГТС, кожна родина в країні стане біднішою на 18 тис. євро (якщо вартість ГТС розподілити на кількість родин).

Юлія Тимошенко нагадала, що в 2007 році було ухвалено закон за її авторства, який захищав ГТС. У документі йшлося про заборону реорганізації, поділу, відділення, злиття, приватизації, застави – все було заборонено: "Тому що ми добре знали, що багато охочих цей ласий шматок хоче прибрати до рук".