Юлія Тимошенко подала до ДБР заяву про спробу незаконного привласнення української ГТС
Команда "Батьківщини" подала до Державного бюро розслідувань заяву про скоєння очільниками уряду, НКРЕКП та "Нафтогазу" злочину щодо доведення ГТС України до штучного банкрутства.
А також звернулась до президента з проханням скликати засідання РНБО та накласти вето на дві постанови уряду, які позбавляють нашу державу найціннішої власності.
Про це Юлія Тимошенко заявила сьогодні під час прес-конференції в ІА "Інтерфакс".
Як пояснила лідер "Батьківщини", зараз розгортається завершальний етап позбавлення України нашої стратегічної державної власності – ГТС, яка приносить нам до 3 млрд дол. щорічно і побудова якої з нуля обійдеться у 300 млрд євро.
"Нашу ГТС абсолютно безкоштовно передають невідомо кому. Це, по суті, приватизація, тільки без грошей. Хтось розпоряджатиметься ресурсами, які вона приносить, управлятиме нею, хтось ухвалюватиме рішення про те, як виглядатиме енергетична незалежність України", – наголосила вона.
Як зауважила Голова партії, якщо ми втратимо ГТС, кожна родина в країні стане біднішою на 18 тис. євро (якщо вартість ГТС розподілити на кількість родин).
Юлія Тимошенко нагадала, що в 2007 році було ухвалено закон за її авторства, який захищав ГТС. У документі йшлося про заборону реорганізації, поділу, відділення, злиття, приватизації, застави – все було заборонено: "Тому що ми добре знали, що багато охочих цей ласий шматок хоче прибрати до рук".
Проте це діяло до 2014 року, коли Порошенко підписав закон, який скасував всі заборони.
"Вони зробили це для того, щоб на корупційній основі забрати у держави найцінніше майно", – пояснила Голова "Батьківщини".
Потім до цього приєднався Володимир Гройсман, підписавши дві постанови – 496 та 484, де передбачено, що новоствореному ПАТ "Магістральні газопроводи України" повністю передається ГТС, сховища, все майно, далі розповідає лідер "Батьківщини". У пунктах постанови, зазначає Юлія Тимошенко, дивно написано, що "цей ПАТ виводиться з системи управління держави і передається в управління невідомо яким міжнародним компаніям, і держава не матиме права на це впливати".
Для того, щоб прикрити цю авантюру Гройсман і Порошенко з 2016 р. доводять ГТС до банкрутства.
"Вони робили це стратегічно, щоб потім пояснити українцям, що це нікому не потрібний брухт. І компанія "Нафтогаз" створювала штучну заборгованість перед ГТС, не платила за послуги, і показувала збитки ГТС: у 2016р. – 6 млрд грн, 2017р. – 25 млрд і в 2018р. – 32, 5 млрд грн", – сказала політик.
Юлія Тимошенко переконана, залишити ГТС у власності держави та реально захистити наші національні інтереси та безпеку країни можна лише комплексно. Тобто, президент має накласти вето на постанови Гройсмана (496 та 484), новий парламент – ухвалити ініційований Юлією Тимошенко закон про захист ГТС (№8107), а ДБР – розпочати кримінальну справу проти Коболєва, Гройсмана, Кривенка, а також Порошенка, який очолював цей процес.