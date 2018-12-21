Юлія Тимошенко закликала Порошенка припинити політичні репресії та не ганьбити Україну

В Адміністрації Президента розуміють, що чесним способом вибори їм ніколи не виграти, і саме тому вдаються до політичних репресій проти своїх опонентів.

Про це Юлія Тимошенко написала на своїй сторінці у Facebook.

За три дні до місцевих виборів, які відбудуться в Україні цієї неділі, лідер "Батьківщини" отримала дуже тривожний сигнал з Черкаської області. Саме тут, до речі, відбудеться переважна більшість виборів в об’єднаних територіальних громадах – обиратимуть депутатів у 27 ОТГ, на 146 дільницях.

Так, у п’ятницю обласний прокурор планує вручити підозри керівнику обласного виборчого штабу "Батьківщини" Юрію Тренкіну, голові обласної "Батьківщини молодої" Євгену Щербині, партійцю Сергію Коломійцю, зазначила політик.

"Підозри вже підготовлено та підписано. За надуманими, юридично нікчемними підставами влада планує позбавити волі керівництво обласної партійної організації. Раніше так само безпідставно ще 4 підозри було вручено голові Черкаської обласної організації, міському голові Черкас Анатолію Бондаренку. За нашої інформацією, підозри також готуються голові міської організації Роману Дісканту та 1-му заступнику голови обласної парторганізації Михайлу Мушієку", – повідомила вона.

Таким чином, у Черкаській області вже немає жодного керівника в партійній структурі, який би залишився поза увагою прокуратури, наголосила Юлія Тимошенко.

"Це робиться за прямою вказівкою з Адміністрації Президента. Я знаю, що на 23 грудня влада готує ще одну серію провокацій – по всій країні псевдо-представники "Батьківщини" нібито підкуповуватимуть виборців", – сказала лідер "Батьківщини".

З огляду на такі антидемократичні та підступні дії Юлія Тимошенко звернулася до Петра Порошенка: "Припиніть! Не ганьбіться самі і не ганьбіть країну! Вам залишилось 4 місяці при владі".

Вона порадила главі державі змиритися з програшем і добути свій термін достойно, як належить чоловікові.

"Ви тягнете країну назад, у олігархічне минуле з політичними репресіями, корупцією, кумівством. А Україна потребує руху вперед!" – підсумувала вона.