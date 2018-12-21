Юлия Тимошенко призвала Порошенко прекратить политические репрессии и не позорить Украину

В Администрации Президента понимают, что честным способом выборы им никогда не выиграть, и именно поэтому прибегают к политическим репрессиям против своих оппонентов.

Об этом Юлия Тимошенко написала на своей странице в Facebook.

За три дня до местных выборов, которые состоятся в Украине в это воскресенье, лидер "Батькивщины" получила очень тревожный сигнал из Черкасской области. Именно здесь, кстати, состоится подавляющее большинство выборов в объединенных территориальных общинах – будут выбирать депутатов в 27 ОТО, на 146 участках.

Так, в пятницу областной прокурор планирует вручить подозрения руководителю областного избирательного штаба "Батькивщины" Юрию Тренкину, главе областной "Батькивщины молодой" Евгению Щербине, партийцу Сергею Коломийцу, отметила политик.

"Подозрения уже подготовлены и подписаны. По надуманными, юридически ничтожными основаниями власти планируют лишить свободы руководство областной партийной организации. Раньше так же безосновательно еще 4 подозрения были вручены главе Черкасской областной организации, мэру Черкасс Анатолию Бондаренко. По нашей информации, подозрения также готовятся главе городской организации Роману Дисканту и 1-му заместителю главы областной парторганизации Михаилу Мушиеку", – сообщила она.

Таким образом, в Черкасской области уже нет ни одного руководителя в партийной структуре, который бы остался без внимания прокуратуры, подчеркнула Юлия Тимошенко.

"Это делается по прямому указанию из Администрации Президента. Я знаю, что на 23 декабря власти готовят еще одну серию провокаций – по всей стране псевдо-представители "Батькивщины" якобы подкупать избирателей", – сказала лидер "Батькивщины".

Учитывая такие антидемократические и коварные действия Юлия Тимошенко обратилась к Петру Порошенко: "Прекратите! Не позорьтесь сами и не позорьте страну! Вам осталось 4 месяца у власти".

Она посоветовала главе государства смириться с проигрышем и доработать свой срок достойно, как положено мужчине.

"Вы тянете страну назад, в олигархическое прошлое с политическими репрессиями, коррупцией, кумовством. А Украина нуждается в движении вперед!" – подытожила она.