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      Юлия Тимошенко призвала Порошенко прекратить политические репрессии и не позорить Украину

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      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко

      В Администрации Президента понимают, что честным способом выборы им никогда не выиграть, и именно поэтому прибегают к политическим репрессиям против своих оппонентов.

      Об этом Юлия Тимошенко написала на своей странице в Facebook.

      За три дня до местных выборов, которые состоятся в Украине в это воскресенье, лидер "Батькивщины" получила очень тревожный сигнал из Черкасской области. Именно здесь, кстати, состоится подавляющее большинство выборов в объединенных территориальных общинах – будут выбирать депутатов в 27 ОТО, на 146 участках.

      Так, в пятницу областной прокурор планирует вручить подозрения руководителю областного избирательного штаба "Батькивщины" Юрию Тренкину, главе областной "Батькивщины молодой" Евгению Щербине, партийцу Сергею Коломийцу, отметила политик.

      "Подозрения уже подготовлены и подписаны. По надуманными, юридически ничтожными основаниями власти планируют лишить свободы руководство областной партийной организации. Раньше так же безосновательно еще 4 подозрения были вручены главе Черкасской областной организации, мэру Черкасс Анатолию Бондаренко. По нашей информации, подозрения также готовятся главе городской организации Роману Дисканту и 1-му заместителю главы областной парторганизации Михаилу Мушиеку", – сообщила она.

      Таким образом, в Черкасской области уже нет ни одного руководителя в партийной структуре, который бы остался без внимания прокуратуры, подчеркнула Юлия Тимошенко.

      "Это делается по прямому указанию из Администрации Президента. Я знаю, что на 23 декабря власти готовят еще одну серию провокаций – по всей стране псевдо-представители "Батькивщины" якобы подкупать избирателей", – сказала лидер "Батькивщины".

      Учитывая такие антидемократические и коварные действия Юлия Тимошенко обратилась к Петру Порошенко: "Прекратите! Не позорьтесь сами и не позорьте страну! Вам осталось 4 месяца у власти".

      Она посоветовала главе государства смириться с проигрышем и доработать свой срок достойно, как положено мужчине.

      "Вы тянете страну назад, в олигархическое прошлое с политическими репрессиями, коррупцией, кумовством. А Украина нуждается в движении вперед!" – подытожила она.

      Теги: Новости Украины Новости политики Юлия Тимошенко
      Источник: 24 Канал
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