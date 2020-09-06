У Полтаві троє юнаків на автомобілі під час руху розважалися тим, що вилазили крізь люк та розмахували предметом, схожим на пістолет. Свідки повідомили поліцію, хлопців оголосили в розшук по всій області.

Увечері суботи, 5 вересня, люди помітили в Полтаві на вулиці чорний автомобіль, з люка якого хтось розмахував начебто пістолетом. Відеозапис цього виклали у соцмережі, а також і повідомили поліцію.

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У Полтаві помітили авто, у якому хтось розмахував начебто зброєю: відео

Правоохоронці оголосили автомобіль у розшук по всій Полтавській області (хоча транспортний засіб зареєстрований у сусідній). Одразу розпочали досудове розслідування щодо незаконного поводження зі зброєю.

За таке в Україні, до слова, карають позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.

Через дві години поліцейські виявили та зупинили автомобіль, який фігурував у відео, на вулиці Героїв АТО. У салоні знайшли трьох юнаків 15, 20 та 23 років. А ще – іграшковий пістолет.



Після двох годин пошуків автомобіль знайшли / Фото НПУ



В автомобілі виявили трьох юнаків та іграшковий пістолет / Фото НПУ

Про те, що махав іграшкою під час їзди, зізнався наймолодший. Мовляв, це він у такий спосіб просто розважався.

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