Юніорська збірна України розгромно програла Сербії в 1/8 фіналу Євробаскету-2018

Юніорська збірна України U-18 розгромно поступилася збірній Сербії в 1/8 фіналу Євробаскету-2018 Дивізіону А.

Українські баскетболісти не змогли нав’язати рівної боротьби та поступилися одноліткам із Сербії з рахунком 49:121.

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Зазначимо, що серед підопічних Дмитра Маркова кращими були Орзул – 15 очок, Грицак – 14 і Марковецький – 8+7 підбирань.

У наступному матчі чемпіонату Європи збірна України зіграє проти переможеного в парі Німеччина – Хорватія. Це вже буде перший матч класифікації за 9-16 місця.

Сербія – Україна 121:49 (28:19, 28:13, 32:12, 33:5)

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