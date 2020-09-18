Юрченко не прийшов до суду, бо нібито контактував з хворим на COVID-19
Нардеп Олександр Юрченко, якого підозрюють у хабарництві, не прийшов до Вищого антикорупційного суду, де йому мали обирати запобіжний захід. Парламентар заявив, що контактував з хворою на коронавірус людиною, відтак перебуває на самоізоляції.
Про це повідомляє 24 канал. Саме 18 вересня Юрченку мали обирати запобіжний захід.
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Він не прийшов, бо перебуває на самоізоляції, адже контактував з хворим на COVID-19, і чекає на результат свого тесту. Результати тесту на COVID-19 Юрченку мають прийти 19 вересня.
Без нього засідання у ВАКС вирішили не проводити. Відтак, поки обрання запобіжного заходу Юрченку перенесли на 15:00 21 вересня.
Зауважимо, що антикорупційні органи проситимуть для нардепа тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 6,5 мільйона гривень.
Справа Олександра Юрченка: у чому підозрюють нардепа
- НАБУ 15 вересня опублікувало відео, на якому детектив під прикриттям передає 13 тисяч доларів помічнику Юрченка. Ймовірно, що хабар посередник мав передати своєму керівнику.
- Зі слів члена наглядової ради Укрзалізниці Сергія Лещенка, це був аванс за внесення змін у законодавство про побутові відходи. Загалом сума хабаря мала становити 200 тисяч доларів
- Детективи НАБУ оголосили підозру помічнику нардепа. Його взяли під варту з можливістю внесення застави, яку, до слова, за чоловіка відразу сплатили, тож він на волі.
- 17 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру для самого нардепа Юрченка. Того ж дня парламентаря виключили з фракції "Слуги народу" в Раді.
- Дії нардепа суворо засудив президент Зеленський. Він вважає, що якщо той винен, то "має сидіти".