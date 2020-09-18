Нардеп Олександр Юрченко, якого підозрюють у хабарництві, не прийшов до Вищого антикорупційного суду, де йому мали обирати запобіжний захід. Парламентар заявив, що контактував з хворою на коронавірус людиною, відтак перебуває на самоізоляції.

Про це повідомляє 24 канал. Саме 18 вересня Юрченку мали обирати запобіжний захід.

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Він не прийшов, бо перебуває на самоізоляції, адже контактував з хворим на COVID-19, і чекає на результат свого тесту. Результати тесту на COVID-19 Юрченку мають прийти 19 вересня.

Без нього засідання у ВАКС вирішили не проводити. Відтак, поки обрання запобіжного заходу Юрченку перенесли на 15:00 21 вересня.

Зауважимо, що антикорупційні органи проситимуть для нардепа тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 6,5 мільйона гривень.

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