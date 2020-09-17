Я радий, що затримали "слугу народу", він обов'язково сяде, – Зеленський про Юрченка
Президент України Володимир Зеленський вкотре прокоментував корупційний скандал за участі депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Президент зізнався: він навіть радий, що спіймали людину саме з його партії, а сам Юрченко обов'язково потрапить до в'язниці.
Будь-хто, хто бере хабар чи вкрав навіть одну гривню, обов'язково повинен відбувати покарання, заявив Володимир Зеленський під час свого спілкування з журналістами з Львівщини. Про це розповідає 24 канал.
До слова Якщо вкрав – сядеш, якщо брав хабар – сядеш: Зеленський вимагає показових посадок
Я радий, що затримали людину, яка була в партії "Слуга народу". Він був такий, знаєте, завжди казав, що він чесна й порядна людина. Я дуже радий. Сьогодні дав підозру генеральний прокурор, він її отримав й обов'язково сяде в тюрму,
– заявив президент.
Він наголосив, що очищення влади повинно відбуватися, а представники державної влади повинні починати його з себе й нічого не боятися.
"Знаєте, як буває – люди приходять до влади, вони чемні й чесні, але їхня міцність не всечасна. Ось вам приклад, коли міцність людини тривала упродовж одного року. На жаль, але я дуже радий, що це саме з партії "Слуга народу", – знову наголосив глава держави.
Він підкреслив, що цей приклад повинен показати людям, що все справедливо. Володимир Зеленський також запевнив, що так буде з кожною людиною, яка бере хабарі.
Також Зеленський розповів, що щойно ставши президентом, мав розмову з правоохоронцями щодо того, що винні в корупції мають бути покарані. За його словами, відбувати покарання мають і правоохоронці-хабарники.
Ми знаємо, як правоохоронці "кришують" той чи інший бізнес. Зараз я розмовляв з айтішниками. Ще два роки тому до них заходили сбушники й просто "клали" компанію, відродити яку потім неможливо,
– заявив глава держави.
Він запевнив, що нині такого немає, але коли схожі прояви будуть, то у в'язницю слід саджати й правоохоронців. Щодо корупціонерів серед чиновників він заявив, що найбільше таких є на місцях в областях.
Головне про справу Юрченка:
- НАБУ 15 вересня опублікувало відео, на якому детектив під прикриттям передає 13 тисяч доларів помічнику Юрченка. Ймовірно, що хабар посередник повинен був передати своєму керівнику.
- Зі слів члена наглядової ради Укрзалізниці Сергія Лещенка, це був аванс за внесення змін у законодавство про побутові відходи. Загалом сума хабаря мала становити 200 тисяч доларів.
- Детективи НАБУ оголосили підозру помічнику нардепа. Його взяли під варту з можливістю внесення застави. Проте генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що про підозру Юрченку повідомляти "ще рано".
- 17 вересня Венедіктова повідомила, що підозру для Юрченка таки підписала.