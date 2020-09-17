Президент України Володимир Зеленський вкотре прокоментував корупційний скандал за участі депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Президент зізнався: він навіть радий, що спіймали людину саме з його партії, а сам Юрченко обов'язково потрапить до в'язниці.

Будь-хто, хто бере хабар чи вкрав навіть одну гривню, обов'язково повинен відбувати покарання, заявив Володимир Зеленський під час свого спілкування з журналістами з Львівщини. Про це розповідає 24 канал.

До слова Якщо вкрав – сядеш, якщо брав хабар – сядеш: Зеленський вимагає показових посадок

Я радий, що затримали людину, яка була в партії "Слуга народу". Він був такий, знаєте, завжди казав, що він чесна й порядна людина. Я дуже радий. Сьогодні дав підозру генеральний прокурор, він її отримав й обов'язково сяде в тюрму,

– заявив президент.

Він наголосив, що очищення влади повинно відбуватися, а представники державної влади повинні починати його з себе й нічого не боятися.

"Знаєте, як буває – люди приходять до влади, вони чемні й чесні, але їхня міцність не всечасна. Ось вам приклад, коли міцність людини тривала упродовж одного року. На жаль, але я дуже радий, що це саме з партії "Слуга народу", – знову наголосив глава держави.

Він підкреслив, що цей приклад повинен показати людям, що все справедливо. Володимир Зеленський також запевнив, що так буде з кожною людиною, яка бере хабарі.

Також Зеленський розповів, що щойно ставши президентом, мав розмову з правоохоронцями щодо того, що винні в корупції мають бути покарані. За його словами, відбувати покарання мають і правоохоронці-хабарники.

Ми знаємо, як правоохоронці "кришують" той чи інший бізнес. Зараз я розмовляв з айтішниками. Ще два роки тому до них заходили сбушники й просто "клали" компанію, відродити яку потім неможливо,

– заявив глава держави.

Він запевнив, що нині такого немає, але коли схожі прояви будуть, то у в'язницю слід саджати й правоохоронців. Щодо корупціонерів серед чиновників він заявив, що найбільше таких є на місцях в областях.

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