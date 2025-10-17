У вівторок, 14 жовтня, у кращий світ відійшов письменник, перекладач і лінгвіст Юрій Тарнавський. Померлому був 91 рік.

Про сумну звістку стало відомо від дружини письменника, передає 24 Канал.

Ким був Тарнавський за життя?

Юрія Тарнавського вважають одним із засновників Нью-Йоркської групи поетів і яскравим представником української альтернативної літератури.

Він народився у 1934 році в місті Турка (нині Львівська область). Під час Другої світової війни, у 1944 році, разом із родиною емігрував до Німеччини, де здобув середню освіту в Мюнхенській українській гімназії.

Пізніше його родина переїхала до США, де Тарнавський закінчив Нью-Йоркський коледж інженерії у 1956. Того ж року вийшла його перша збірка поезій "Життя в місті".

Упродовж 1956 – 1992 років він працював у компанії IBM як інженер-електронік, спеціалізуючись на штучному інтелекті.

Перший роман письменника – "Шляхи" побачив світ у 1961 році. На початку 90-х років Тарнавський викладав українську мову та культуру в Колумбійському університеті.

