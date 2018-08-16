Юрку Іздрику – 56: маловідомі факти з життя гуру сучукрліту, які точно здивують

Юрко Іздрик – широко знаний як епатажний український поет, прозаїк та культуролог, сьогодні відзначає своє 56-річчя.

24 канал підготував добірку гаряченьких і маловідомих фактів із життя і творчості гуру сучасного літпроцесу, аби познайомити вас із митцем ближче.

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Фікція Андруховича

Перші вірші Іздрика з'явились у 90-х роках у самвидавних журналах "Відрижка" (Польща) та "Четвер", який Юрко запропонував Андруховичу випускати разом, на що той одразу ж погодився.



Обкладинка журналу "Четвер" у 1995-му

Після їхньої появи дехто з критиків горланив, що "Іздрик — це фікція, псевдонім Андруховича". Направду, у деяких творах Іздрика, Андруховича, а також Прохаська перегукуються певні сюжети, герої та навіть фрази… Але це й не дивно, адже чоловіки – творці "станіславського феномену"! Вони чи не найповніше втілили український варіант постмодернізму у своїй творчості.

Пройдіть тест: Від Шевченка до Іздрика: чи зможеш ти продовжити вірш

З часом Юрко Іздрик заявив себе як неординарний митець, і ні про який плагіат вже мова не йшла. Дружать Іздрик і Андрухович донині.



Самвидав Іздрика "Четвер" функціонував з 1989-го по 2008-й рік

Художник: живописець, графік, маляр?

І що б ви думали? Після успішного літературного дебюту цей чоловік відходить від писанини і тікає в живопис. Іздрик активно займався малярством у 1990—1994-х роках. Брав участь у численних художніх виставках: "Провінційний додаток №2", "Пасаж-1", "s-об'єкт", бієнале "Імпреза", "Дні сучасного мистецтва у Львові", "Повернення в Калуш" та інших.



У його творчості — самоіронія та елементи гри. Зрештою, як і в житті

Поміж цим він займається художнім оформленням книжок (збірка Ю. Андруховича "Екзотичні птахи і рослини") і журналів. А також проводить персональні виставки — "Kchenkitsch", "Колекція", "Іздрик: живопис, графіка, трансильванія".



Роботи Іздрика зберігаються в приватних колекціях

Власне, ті чотири роки новонавернений художник цілковито заробляє на життя своїми малюнками! Роботи користувалися популярністю, й зараз зберігаються у приватних колекціях та галереях України, Польщі, Німеччини, Австрії, Іспанії, США, Таїланду. Втім, Іздрик поступово повертається до письменницької діяльності.



Поезію Юрка Іздрика люблять дівчатка усіх часів

Музикант

Далеко не всім відомо, що Іздрик має музичну освіту! Юнаком закінчив музичну школу по класу віолончелі та фортепіано, самотужки опанував гру на гітарі та мандоліні.

Далі відривався у панковому рок-гурті та грав у постановках самодіяльного студентського театру. І що ж? Ця тяга до музики нікуди не зникла й не вивітрилась аби як….



З музикою усе життя на "ти"

У кінці 90-х у перервах між написанням книг займається музикою – проводить кілька фортепіанних концертів, створює музичні цикли на вірші Анни Кирпан та Юрія Андруховича, часто презентує власні вірші речитативчиком під музичні ритми.

Іздрик читає свої вірші: відео

У 2016-му Іздрик з поетом і музикантом Грицьком Семенчуком породжують спільне музичне дітище "DrumТИатр". Відтоді тривале метання поміж музикою, візуальним мистецтвом і літературою нині вирішується на користь першого.

Новоспечений дует не так часто, але влучно влаштовує андеграундні збісовиська для своєї публіки, де добряче імпровізує: крім звичних музичних інструментів, використовує щипці для білизни, дзвоники, свистки і ледь не все, що може втрапити до рук і може видати звук. І, звісно, текстами є ритмізована писанина авторства дяді Юри.

Виступ "DrumТИатру": дивіться відео

Але, на щастя шанувальників, він не пориває стосунків з літературним життям – все ще пише вірші та працює над виданням вуличного журналу "Просто неба".

Ееее... працівник заводу

Так-так… І ніякий він не літератор за освітою, а взагалі інженер!

Бо зі студенської лави Львівського "політеху" Іздрик у 1984-му потрапив прямісінько у цех Івано-Франківського заводу автоматизованих ливарних машин, якому віддав два роки життя. А згодом ще 4 роки він присвятив Калуському науково-дослідному інституті галургії…

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"Хрещений татко" Жадана?

Є легенда, яку любить повторювати Іздрик та яку з усмішкою підтверджує Сергій Жадан, мовляв, на межі століть молодий Сергійко прийшов до будинку Юрка і упевнено попросив почитати його вірші.



Перші вірші Сергія Жадана публікувались в самвидаві Іздрика "Четвер"

Той "офігів" від сміливості, оцінив хист Жадана, порадив продовжувати і посприяв, аби той засвітився на літературній сцені. Відтак перші вірші Сергія Жадана і справді були опубліковані в самвидаві Юрка Іздрика "Четвер".

24 канал доєднується до вітань і бажає многая літа митцю!