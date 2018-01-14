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НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

З гранатометів та зенітних установок терористи гатили по українських прикордонниках

09:36, сьогодні 616 Читать новость на русском
Бойовики обстріляли позиції прикордонників
Бойовики обстріляли позиції прикордонників / Getty images

Проросійські бойовики на Донеччині обстріляли опорний пункт українських прикордонників із зенітних установок та гранатометів.

Про це вранці 14 січня звітує прес-служба Держприкордонслужби України.

Обстріл стався приблизно о 19:00 в суботу, 13 грудня. Бойовики відкрили вогонь з непідконтрольного Україні селища Октябрь на Донеччині.

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Терористи відкрили вогонь із ЗУ-23 та АГС-17 у напрямку опорного пункту, що перед КПВВ "Гнутове".

Прикордонники зазначають, що гранати розірвались за лічені метри від опорного пункту, де несуть службу українські військовослужбовці.

Вогонь у відповідь українські бійці не відкривали.

Нагадаємо, загалом за минулу добу проросійські бойовики 6 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових в зоні АТО, терористи вперше з початку року застосували артилерію.

Теги: Новини України Війна на Донбасі АТО Тероризм Держприкордонслужба
Джерело: 24 Канал
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