З гранатометів та зенітних установок терористи гатили по українських прикордонниках

Проросійські бойовики на Донеччині обстріляли опорний пункт українських прикордонників із зенітних установок та гранатометів.

Про це вранці 14 січня звітує прес-служба Держприкордонслужби України.

Обстріл стався приблизно о 19:00 в суботу, 13 грудня. Бойовики відкрили вогонь з непідконтрольного Україні селища Октябрь на Донеччині.

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Терористи відкрили вогонь із ЗУ-23 та АГС-17 у напрямку опорного пункту, що перед КПВВ "Гнутове".

Прикордонники зазначають, що гранати розірвались за лічені метри від опорного пункту, де несуть службу українські військовослужбовці.

Вогонь у відповідь українські бійці не відкривали.

Нагадаємо, загалом за минулу добу проросійські бойовики 6 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових в зоні АТО, терористи вперше з початку року застосували артилерію.