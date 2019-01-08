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      З Києво-Печерської лаври зникли кілька цінних ікон, – міністр культури

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      З Києво-Печерської лаври зникли кілька цінних ікон
      З Києво-Печерської лаври зникли кілька цінних ікон / Фото з вільних мереж

      Міністр культури України Євген Нищук заявив, що під час інвентаризації Києво-Печерської лаври виявили зникнення кількох цінних ікон. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальні провадження.

      "Повну інвентаризацію вже частково зробили. Повні звіти нам зараз надсилають. Є деякі втрати з ікон у Києво-Печерській лаврі", – заявив Нищук в ефірі телеканалу "Прямий".

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      Міністр анонсував проведення брифінгу після обробки всіх документів щодо зникнення цих ікон.

      За фактом відсутності деяких ікон відкриті кримінальні провадження.

      Так, ми робили ці звірки. З іншого боку, не треба говорити, що вже щось там вивезено. Ці втрати могли бути в більш ранній час, ще до 2003 року. Зараз на базі цієї звірки йдуть кримінальні провадження. Вся документація скеровується у правоохоронні органи,
      – додав Нищук.

      Нагадаємо, в кінці листопада 2018 року за ініціативи Міністерства культури створили спеціальну комісію, яка перевіряла наявні у Києво-Печерській лаврі церковні коштовності і святині, які було передано лаврі з 1988 року, коли монастир після закриття радянською владою відкрили знову.

      Теги: Новини України Розслідування Релігія Новини культури Новини Києва Міністерство культури України Євген Нищук Викрадення Поліція
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 8 січня
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