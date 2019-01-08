З Києво-Печерської лаври зникли кілька цінних ікон, – міністр культури

Міністр культури України Євген Нищук заявив, що під час інвентаризації Києво-Печерської лаври виявили зникнення кількох цінних ікон. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальні провадження.

"Повну інвентаризацію вже частково зробили. Повні звіти нам зараз надсилають. Є деякі втрати з ікон у Києво-Печерській лаврі", – заявив Нищук в ефірі телеканалу "Прямий".

Читайте також: Києво-Печерська лавра може потрапити до "чорного списку" ЮНЕСКО

Міністр анонсував проведення брифінгу після обробки всіх документів щодо зникнення цих ікон.

За фактом відсутності деяких ікон відкриті кримінальні провадження.

Так, ми робили ці звірки. З іншого боку, не треба говорити, що вже щось там вивезено. Ці втрати могли бути в більш ранній час, ще до 2003 року. Зараз на базі цієї звірки йдуть кримінальні провадження. Вся документація скеровується у правоохоронні органи,

– додав Нищук.

Нагадаємо, в кінці листопада 2018 року за ініціативи Міністерства культури створили спеціальну комісію, яка перевіряла наявні у Києво-Печерській лаврі церковні коштовності і святині, які було передано лаврі з 1988 року, коли монастир після закриття радянською владою відкрили знову.