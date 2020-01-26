З "короля контрабанди" Альперіна зняли електронний браслет

З одеського бізнесмена Вадима Альперіна, якого вважають організатором корупційної схеми на митниці, зняли електронний браслет.

Таке рішення пов'язане із закінченням терміну дії ухвали слідчого судді ВАС. Про це на своїй фейсбук-сторінці написав адвокат Альперіна Андрій Федур.

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Федур зазначив, що кілька днів тому прокурор САП Перов "боровся як лев, щоб продовжити судом обов'язок носити електронний браслет". Однак він забув передати ухвалу на виконання, тому засіб електронного контролю з Альперіна зняли у зв'язку із закінченням терміну давності постанови слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Також адвокат додав, що його підзахисний і надалі буде добросовісно виконувати покладені на нього обов'язки, як підозрюваного. І тому не буде відлучатися з постійного місця проживання без дозволу детектива, прокурора чи суду.

Що відомо про справу Альперіна?Вадима Альперіна підозрюють у створенні злочинної організації, що скоювала злочини, пов'язані з розмитненням імпортованих в Україну товарів за заниженими цінами. Внаслідок цього інтереси держави зазнали збитків на понад 77,7 мільйона гривень. У цій справі є ще десять підозрюваних, сім із яких – посадовці фіскальної служби та митниці.



Також йому інкримінують зловживання владою та службовим становищем, ухиляння від сплати податків.



Альперіна у ЗМІ називають "королем одеської контрабанди". Йому приписували "шефство" над Одеською митницею, а статки оцінювали в один мільярд доларів.