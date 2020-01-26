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      З "короля контрабанди" Альперіна зняли електронний браслет

      429 Читать новость на русском
      Вадим Альперін / radiosvoboda.org

      З одеського бізнесмена Вадима Альперіна, якого вважають організатором корупційної схеми на митниці, зняли електронний браслет.

      Таке рішення пов'язане із закінченням терміну дії ухвали слідчого судді ВАС. Про це на своїй фейсбук-сторінці написав адвокат Альперіна Андрій Федур. 

      Читайте також: Затримання Вадима Альперіна: що відомо про "короля одеської контрабанди"

      Федур зазначив, що кілька днів тому прокурор САП Перов "боровся як лев, щоб продовжити судом обов'язок носити електронний браслет". Однак він забув передати ухвалу на виконання, тому засіб електронного контролю з Альперіна зняли у зв'язку із закінченням терміну давності постанови слідчого судді Вищого антикорупційного суду. 

      Також адвокат додав, що його підзахисний і надалі буде добросовісно виконувати покладені на нього обов'язки, як підозрюваного. І тому не буде відлучатися з постійного місця проживання без дозволу детектива, прокурора чи суду. 

      Що відомо про справу Альперіна?Вадима Альперіна підозрюють у створенні злочинної організації, що скоювала злочини, пов'язані з розмитненням імпортованих в Україну товарів за заниженими цінами. Внаслідок цього інтереси держави зазнали збитків на понад 77,7 мільйона гривень. У цій справі є ще десять підозрюваних, сім із яких – посадовці фіскальної служби та митниці.

      Також йому інкримінують зловживання владою та службовим становищем, ухиляння від сплати податків. 

      Альперіна у ЗМІ називають "королем одеської контрабанди". Йому приписували "шефство" над Одеською митницею, а статки оцінювали в один мільярд доларів. 

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      Автор: Марина Васильєва
      Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Вадим Альперін Антикорупційний суд Контрабанда Державна митна служба САП
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