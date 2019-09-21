З папірцем замість території та укріплень: невивчені уроки Судетів

Судети – це була не тільки територія Чехословаччини з більшістю німецького населення. Також в Судетах була побудована потужна система укріплень і фортифікацій, яку називали "чеською лінією Мажино". Влада Чехословаччини дуже активно будувала ці укріплення для того, щоб бути готовими до агресії з боку нацистської Німеччини.

Німецьке населення Судетів здебільшого було під впливом нацистської пропаганди. Судетські німці вивішували свастику, кричали "Гітлер, ввєді вайска!" та організовували загони "ополченців". Гітлер підвів війська до кордонів з Чехословаччиною і почав верещати про те, що йому потрібен тільки мир, але ж який може бути мир, коли кляті чехословацькі ф̶а̶ш̶и̶с̶т̶и̶ знущаються над німецьким населенням Судетів? У нього не залишається вибору, окрім як застосувати силу.

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Англія і Франція дуже боялись війни. Треба знайти мирне рішення, яке влаштує і ґвалтівника, і жертву. Правда – вона ж завжди посередині. У вересні 1938 року були підписані "Мюхенські домовленості" між Англією, Францією, Німеччиною та Італією. Представників Чехословаччини не запросили – а навіщо? Згідно цих домовленностей Німеччина забирала собі Судети, а чеське населення цієї території мало забиратись геть. Також Чехословаччина втратила всі укріплення, яки вони старанно будували п'ять останніх років. Навіщо вам ці укріплення, дурненькі ви наші? Всі ж хочуть миру, а ви що, хочете війни? Не треба провокувати Гітлера. А щоб вже взагалі не було сумнівів – ось вам папірець, в якому Англія і Франція обіцяють вас захистити. Але ж очевидно, що це формальність, бо не треба демонізувати Гітлера. Він теж хоче тільки миру і захищає інтереси своєї нації.

Тож Чехословаччина залишилась з папірцем замість території та укріплень. Президент Бенеш від сорому пішов у відставку, і його відразу номінували на Нобелівську премію миру (хоч і треба було всіх разом номінувати на премію Дарвіна).

Ну а потім лояльні Гітлеру словацькі сепаратисти оголосили незалежну Словаччину. Гітлер сказав: дивіться, Чехословаччини більше немає, це країна 404, треба негайно навести мир і порядок – і за кілька годин німці вже були в Празі. Англія і Франція сказали: ой, так ми обіцяли допомогу Чехословаччині, але ми нічого не обіцяли окремій Чехії, від якої відкололась Словаччина, тож звиняйте.

Чехословаччина припинила існування, а територія, яку приєднала до себе Німеччина, отримала назву Протекторат Богемії і Моравії.

Автор: Павло Гінтов

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