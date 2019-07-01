З початку року гривня суттєво зміцнилась

З січня 2019 року українська валюта значно зміцнила свої позиції. За шість місяців гривня укріпилась відносно долара на 5,5%, а от відносно євро менше – лише на 1,1%.

Такі дані наводить Національний банк України. Там вказують, що тільки у червні національна валюта посилилась відносно "зеленого" на 2,5% – до 26,18 грн/дол. Відносно євро гривня зміцнилася на 0,6% – до 29,76 грн/євро.

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Проте радіти рано. У Кабміні прогнозують, що гривня повільно падатиме аж до 2022 року.

Середній курс гривні до долара у наступні роки складе:

у 2019 році – 27,4 гривні за долар;

у 2020 році – 28,2 гривні за долар;

у 2021 році – 29,4 гривні за долар;

у 2022 році – 30 гривень за долар; до кінця року – 30,7 гривні за долар.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський називає чутками інформацію про нібито запланований економічний дефолт в Україні.

Що стосується дефолту – це чутки. Це продумані акції, які не мають нічого спільного з моєю офіційною позицією,

– заявив президент.



Що потрібно знати про наслідки дефолту: інфографіка