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      З родини, у якій унаслідок пожежі померло немовля, можуть вилучити іншу дитину

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      Із родини, де внаслідок пожежі померло немовля, хочуть вилучити старшу дівчинку / facebook.com

      На Закарпатті в пожежі загинула дівчинка 2018 року народження. Двоє батьків залишили маленьких дітей одних у дома. Біля ліжка, де лежало немовля, залишили запалену свічку, яка й стала джерелом пожежі.

      Правоохоронці разом із соціальними службами перевіряють умови проживання дітей у будинку та ініціюватиме розгляд питання щодо вилучення іншої дитини з родини. Про це повідомляє поліція Закарпаття. 

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      Слідчі під час обстеження встановили, що у будинку відсутні будь-які умови для проживання: ні газу, ні електроенергії, ні водопостачання.

      пожежа будинок Закарпаття
      Із родини, де внаслідок пожежі померло немовля, хочуть вилучити старшу дівчинку / Фото: Facebook

      За словами правоохоронців, близько 21:00 батьки малолітньої – 29-річний тато та 17-річна мати, залишили на тривалий час без нагляду двох своїх дітей, а самі пішли з дому. Біля ліжка, де була малолітня, залишили запалену свічку, яка в подальшому стала джерелом загорання ліжка, на якому спало однорічне маля. У результаті, дитина отримала значні опіки, що ймовірно і стали причиною смерті. Разом з дитиною вдома перебувала її старша сестричка, яка ушкоджень не отримала.

      Поліція відкрила кримінальне провадження за злісне невиконання батьками їх обов’язку, що спричинило тяжкі наслідки.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінал Пожежа Діти і неповнолітні Новини Закарпаття
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