З трояндами і кавоваркою: спокуслива Моніка Белуччі приміряла новий образ від Dolce & Gabbanа

Італійська акторка Моніка Белуччі завжди була музою модного дому Dolce & Gabbanа. Італійський модельєр Стефано Габбана у захваті від образу, який уособлює жінка.

Про це засновник Dolce & Gabbanа написав на своїй сторінці в Instagram.

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"Діва. Ікона. Мама. Жінка. Подруга. Італійка!" – прокоментував Стефано Габбана фото Моніки Белуччі.



Моніка Белуччі / Dolce & Gabbanа

Нагадаємо, напередодні модний будинок Dolce & Gabbana провів в місті Джидда в Саудівській Аравії показ. Однак замість моделей по подіуму літали дрони.



Показ припав на дати священного для мусульман місяця Рамадан, який в цьому році йде до 14 червня 2018 року. Через те, що у цей час мусульмани постять, їм заборонено бачити частини тіла людей.