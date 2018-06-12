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З трояндами і кавоваркою: спокуслива Моніка Белуччі приміряла новий образ від Dolce & Gabbanа

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Моніка Белуччі
Моніка Белуччі / Фото з відкритих джерел

Італійська акторка Моніка Белуччі завжди була музою модного дому Dolce & Gabbanа. Італійський модельєр Стефано Габбана у захваті від образу, який уособлює жінка.

Про це засновник Dolce & Gabbanа написав на своїй сторінці в Instagram.

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"Діва. Ікона. Мама. Жінка. Подруга. Італійка!" – прокоментував Стефано Габбана фото Моніки Белуччі.

моніка белуччі
Моніка Белуччі / Dolce & Gabbanа

Нагадаємо, напередодні модний будинок Dolce & Gabbana провів в місті Джидда в Саудівській Аравії показ. Однак замість моделей по подіуму літали дрони.

Показ припав на дати священного для мусульман місяця Рамадан, який в цьому році йде до 14 червня 2018 року. Через те, що у цей час мусульмани постять, їм заборонено бачити частини тіла людей.

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: 24 Канал
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