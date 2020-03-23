З України намагались вивезти 40 тисяч медичних халатів

Служба безпеки України на Волині запобігла спробі вивезення масштабної партії товарів, заборонених урядом до експорту.

Правоохоронці затримали на митному посту "Ягодин" вантажівку, що прямувала до Європи, повідомляє пресслужба СБУ.

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Під час огляду транспорту, працівники СБУ виявили майже 40 тисяч медичних халатів з нетканого синтетичного волокна. Вартість партії – майже 42 тисячі євро.

СБУ затримали вантажівку з великою кількістю медичних халатів / Фото: СБУ

В Україні уряд ввів заборону на експорт товарів протиепідемічного призначення. Організаторам загрожує до 5 років позбавлення волі.

В аеропорту Борисполя 14 березня прикордонники знайшли 2,5 тонни масок та інших товарів протиепідеміологічного призначення, які планували потайки відправити до Китаю, Італії та Франції.