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      З України намагались вивезти 40 тисяч медичних халатів

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      Майже 40 тисяч медичних халатів намагались вивезти з України / ssu.gov.ua

      Служба безпеки України на Волині запобігла спробі вивезення масштабної партії товарів, заборонених урядом до експорту.

      Правоохоронці затримали на митному посту "Ягодин" вантажівку, що прямувала до Європи, повідомляє пресслужба СБУ.

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      Під час огляду транспорту, працівники СБУ виявили майже 40 тисяч медичних халатів з нетканого синтетичного волокна. Вартість партії – майже 42 тисячі євро.

      СБУ затримали вантажівку з великою кількістю медичних халатів / Фото:  СБУ

      В Україні уряд ввів заборону на експорт товарів протиепідемічного призначення. Організаторам загрожує до 5 років позбавлення волі.

      В аеропорту Борисполя 14 березня прикордонники знайшли 2,5 тонни масок та інших товарів протиепідеміологічного призначення, які планували потайки відправити до Китаю, Італії та Франції.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Контрабанда СБУ
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