Якщо Білорусь "впаде", наступною буде Росія, заявив у вівторок Олександр Лукашенко в інтерв'ю російським телеканалам. Далі – матеріал мовою оригіналу.

Не совсем понятно, что понимает Лукашенко под фразой "Белорусь рухнет". Белорусь – не нечто абстрактное, это всегда совершенно конкретный режим власти и управления, модель экономики, социальная модель. Впрочем, как и в любой иной стране.

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О чем забыл Лукашенко: разве рухнула Германия после Гитлера?

Когда "рухнула" Германия Гитлера, то для режима Гитлера и него самого это была катастрофа и трагедия. Стало ли это катастрофой для Германии? Нет, у нее появился шанс построить новую систему, но уже без фашизма, который и завел Германию в тупик и привел ее в итоге к поражению.

Когда рушится очередной диктаторский режим, это означает лишь одно: он исчерпал возможности эксплуатировать ту модель, которая и удерживала его у власти.

Конечно, для выгодополучателей этой модели ее крах является катастрофой или по крайней мере создает для них ситуацию неопределенности. Высшее руководство режима, который и привел страну к краху, это является, вне всякого сомнения, концом, которого оно хотело бы избежать.

Но у страны в момент краха режима открывается окно возможностей, в рамках которого страна и народ могут выбрать иную модель развития. Но, конечно, уже без предыдущих правителей, которые должны уйти вместе с похоронившей их системой. Еще раз – для этих руководителей ситуация, вне всякого сомнения, выглядит личной катастрофой. За рамками той системы, в которой они были первыми лицами, у них просто нет будущего.

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А жизнь продолжится, пусть и без них. Вряд ли безоблачная, тем более, что любой диктатор после крушения своего режима как правило оставляет после себя выжженную пустыню. Но, как известно, Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается. И это справедливо для любой страны.