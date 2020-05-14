За два дні від ворожої кулі загинули двоє українських бійців: відомі імена

Протягом двох днів на Донбасі від кулі ворога загинули двоє українських захисників. Бойовики 13 травня смертельно поранили 24-річного бійця з Вінниччини Олександра Карпику. А 14 травня загинув випускник львівського військового ліцею – 30-річний майор Андрій Супріган.

Через атаки військ окупанта на Донбасі за два дні загинули двоє українських військових, повідомляє 24 канал.

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Втрата на Донбасі 14 травня

У зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі втрата, повідомив у фейсбуці мер Львова Андрій Садовий.

Загинув військовий – заступник командира, майор Супріган Андрій Валерійович, 1990 року народження,

– написав Садовий.

Що відомо про Андрія Супрігата

Військовий служив у 81-ій десантно-штурмовій бригаді.

Був лицарем Ордена Богдана Хмельницького ll і lll ступеня.

Від початку агресії РФ брав участь у бойових діях.

Є випускником Ліцею імені Героїв Крут та Академії сухопутних військ, що у Львові.

Втрата на Донбасі 13 травня

Від кулі снайпера загинув боєць із Вінниччини, повідомили у місцевій ОДА.

Вінниччина понесла чергову втрату: в зоні ООС загинув боєць Олександр Карпика 1996 року народження,

– йдеться у повідомленні.

Старший солдат загинув під час виконання службових обов’язків. Військовий отримав вогнепальне кульове наскрізне поранення від кулі снайпера. Бійцю провели операцію, однак врятувати його, на жаль, не вдалося.

За словами нардепки Лариси Білозір, Карпика загинув внаслідок ворожих обстрілів під Катеринівкою (Золотівська міська рада) на Донеччині.

Що відомо про Олександра Карпику

Служив у 30-ій бригаді Новоград-Волинської військової частини, в армії – чотири роки.

Боєць мешкав у селі Буди Тростянецького району.

Одруженим не був.

Важливо! Попри режим припинення вогню, окупанти продовжують обстрілювати українські позиції на Донбасі. З початку 2020 року проросійські бойовики сотні разів відкрили вогонь. Унаслідок обстрілів загинули 50 військових.