Наприкінці липня 2020 одразу 41% українців не знали, за кого голосуватимуть на майбутніх місцевих виборах. Водночас серед тих виборців, які вже визначилися, одноосібним лідером була партія "Слуга народу".

Дослідження громадської думки щодо виборів до органів місевого самоврядування провела соціологічна група "Рейтинг". До слова Місцеві вибори 2020: в Україні офіційно стартував виборчий процес Кого підтримали б українці (серед усіх виборців): "Слуга народу" – 15%;

"Опозиційна платформа – За життя" – 9%;

"Європейська солідарність" – 8%;

"Батьківщина" – 4%;

ВО "Свобода" – 2%;

"Партія Шарія" – 2%;

"Радикальна партія Ляшка" – 2%;

"Сила і честь" – 1%;

"Голос" – 1%;

не визначилися з вибором / важко відповісти – 41%;

не голосуватимуть – 10%.

За кого українці проголосують на місцевих виборах / Інфографіка групи "Рейтинг" За кого голосуватимуть українці (серед тих, хто визначився і буде голосувати): "Слуга народу" – 30%;

"Опозиційна платформа – За життя" – 17%;

"Європейська солідарність" – 16%;

"Батьківщина" – 9%;

ВО "Свобода" – 3%;

"Партія Шарія" – 3%;

"Радикальна партія Ляшка" – 3%;

"Сила і честь" – 2%;

"Голос" – 2%;

"Українська стратегія Гройсмана" – 2%;

"Опозиційний блок" – 2%. За кого українці проголосують на місцевих виборах / Інфографіка групи "Рейтинг" Коротко про майбутні вибори: Майбутні вибори до органів місцевої влади в Україні мають відбутися 25 жовтня 2020 року. З 5 вересня офіційно стартував виборчий процес. Нині триває процес реєстрації кандидатів.

Наприкінці жовтня понад 27 мільйонів виборців оберуть голів у своїх ОТГ, місцевих депутатів, а також представників у районних й обласних радах. Опитування "Рейтингу" проведено впродовж 30 – 31 липня. Шляхом телефонних інтерв'ю за принципом випадкової вибірки всього опитали 2 тисячі 472 людей у віці від 16 років. Похибка з імовірністю 0,95 не перевищує 2%.