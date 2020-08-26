Член опозиційної Координаційної ради Андрій Воронін був змушений виїхати з Білорусі. Підприємець заявив, що напередодні правоохоронці провели обшуки в нього вдома, а згодом опечатали його майстерню.

Також співробітники правоохоронних органів 5 годин допитували працівників його команди. Про це Андрій Воронін написав на своїй фейсбук-сторінці.

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Підприємець володів бізнесом з виготовлення дизайнерських меблів. Він повідомив, що слідчі звинуватили його у несплаті податків і приховуванні великої суми прибутків.

"Це кримінальна справа, термін – до 5 років", – зазначив Воронін.

Чоловік переконаний, що погроза арешту пов'язана з членством в опозиційній Координаційній раді та його власною громадянською позицією. Наразі Воронін разом з дружиною Ксенією вже виїхали з Білорусі.

Я люблю Брест, люблю Білорусь, люблю білорусів. Дуже хочу повернутись. Тому ми не залишимо боротьюу. Координаційна рада Бреста створена, і вона працює,

– прокоментував він.

За його словами, він на роздоріжжі, адже не хоче бути у в'язниці за сфабрикованими справами, як Віктор Бабарико чи Сергій Тихановський.

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