За мною прийшли: член Координаційної ради виїхав з Білорусі через загрозу арешту
Член опозиційної Координаційної ради Андрій Воронін був змушений виїхати з Білорусі. Підприємець заявив, що напередодні правоохоронці провели обшуки в нього вдома, а згодом опечатали його майстерню.
Також співробітники правоохоронних органів 5 годин допитували працівників його команди. Про це Андрій Воронін написав на своїй фейсбук-сторінці.
До теми Нобелівську лауреатку Світлану Алексієвіч викликали на допит у Білорусі
Підприємець володів бізнесом з виготовлення дизайнерських меблів. Він повідомив, що слідчі звинуватили його у несплаті податків і приховуванні великої суми прибутків.
"Це кримінальна справа, термін – до 5 років", – зазначив Воронін.
Чоловік переконаний, що погроза арешту пов'язана з членством в опозиційній Координаційній раді та його власною громадянською позицією. Наразі Воронін разом з дружиною Ксенією вже виїхали з Білорусі.
Я люблю Брест, люблю Білорусь, люблю білорусів. Дуже хочу повернутись. Тому ми не залишимо боротьюу. Координаційна рада Бреста створена, і вона працює,
– прокоментував він.
За його словами, він на роздоріжжі, адже не хоче бути у в'язниці за сфабрикованими справами, як Віктор Бабарико чи Сергій Тихановський.
Затримання та виклики на допити членів Координаційної ради Білорусі: що відомо
- 24 серпня в Білорусі затримали членів опозиційної Координаційної Ради. Довірену особу Світлани Тихановської Ольгу Ковалькову та керівника страйккому МТЗ Сергія Дилевського кинули в автозак ОМОНівці. Їх затримали нібито за організацію несанкціонованих мітингів.
- Генеральна прокуратура Білорусі відкрила проти них кримінальну справу. Їм закидають спробу захоплення влади.
- Нобелівську лауреатку Світлану Алексієвич викликали до Слідчого комітету Білорусі. Перед Алексієвич на допит у Слідчий комітет викликали інших членів президії – Павла Латушка та Максима Знака.
- Створена опозиційними силами Білорусі Координаційна рада має на меті забезпечити мирну передачу влади в країні. З діяльністю новоствореного органу можна ознайомитися на офіційному сайті.