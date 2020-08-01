У першому півріччі 2020 року кількість пожеж у лісах України збільшилася у три рази в порівнянні з минулим роком. Площа, яку охопив вогонь, зросла аж у 40 разів.

Протидія пожежам в екосистемах для надзвичайників має наразі пріоритетне значення, заявив глава ДСНС Микола Чечоткін. Читайте також Масштабна пожежа біля окупованого Донецька: в небі виникла отруйна хмара – відео Тільки у лісовому фонді країни кількість пожеж у порівнянні з минулим роком збільшилася у три рази, а площа – у 40 разів,

– розповів Чечоткін. Результати роботи у першому півріччі 2020 рятувальники оперативно відреагували на 50 надзвичайних ситуацій і врятували життя 2 694 людям ;

; кількість класифікованих надзвичайних ситуацій у порівнянні з 2019 роком зменшилася на 40%;

водночас кількість загиблих та постраждалих внаслідок НС збільшилась ;

; у середньому за добу підрозділи ДСНС ліквідовували 280 пожеж;

у місцях проведення операції Об'єднаних сил надали допомогу органам місцевої влади у відновленні 126 житлових будинків. Крім того, сили ДСНС знешкодили понад 8 800 вибухонебезпечних предметів на Донбасі. Раніше Лісові пожежі на Луганщині вдалося повністю загасити: у скільки оцінили збитки Останні масштабні пожежі в Україні За останні 6 місяців потужні пожежі спалахнули на Житомирщині – вогонь охопив понад 2 000 гектарів.

Навесні на Київщині горів Чорнобильський ліс.

на Київщині горів Чорнобильський ліс. У липні через обстріли російських окупантів масштабні пожежі спалахнули в Луганській області.