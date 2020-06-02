За період карантину, кризовим виявився шостий тиждень, але вже зараз показники українського бізнесу починають зростати.

Ринок праці через рік зможе плавно повернутися до початку 2020 року, зазначає засновник Work.ua Артур Міхно. Про це повідомляє Опендатабот.

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12 березня на сайті Work.ua було опубліковано 54 тисячі вакансій. А вже 26 квітня кількість вакансій скоротилася більше ніж вдвічі – 22, 8 тисяч вакансій.

З 3 квітня кількість активних вакансій почала збільшуватись Зараз на сайті Work.ua майже 32 тисячі активних вакансій.



Ринок праці в Україні / Інфографіка 24 каналу

На сервісі пошуку роботи для ІТ-спеціалістів Djinni, 12 березня було опубліковано 7,3 тисячі вакансій. 5 квітня вакансій було вже менше 5 тисяч.

До сьогодні кількість активних вакансій на Djinni зросла на тисячу. Зараз на сайті опубліковано 5 599 вакансій.



Ринок праці для ІТ-спеціалістів / Інфографіка 24 каналу

Безробіття в Україні

Протягом у 2017 – 2019 років кількість безробітних не перевищувала 400 тисяч.

Але вже у 2020, після запровадження карантину в Україні, кількість безробітних сягнула позначки 475 тисяч.

Станом на 1 травня 2020 року кількість осіб, які залишились без роботи і встали на облік на 47% більше, ніж у травні 2019 року.