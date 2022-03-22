Серед загиблих – 14 річний хлопець

Про це повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко. Він написав у телеграмі, що 22 березня на Донеччині загинуло ще 3 людини.

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Серед загиблих – 14-річний хлопець. Двох людей було вбито у Мангуші, ще одну – в Новоселівці.

Також, за інформацією Кириленка, 6 людей зазнали поранень.

За 22 березня від російської зброї на Донеччині загинуло ще 3 людини, 6 зазнали поранень. Серед загиблих – 14-річний парубок,

– йдеться у повідомленні.

Якщо не враховувати жертв у Маріуполі та Волновасі, станом на 22 березня на Донеччині від рук окупантів загинуло 118 людей. Ще 483 зазнали поранень.

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