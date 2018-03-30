За 2017 рік в українців різко скоротилися заощадження: названо суму

У 2017 році доходи населення становили 2475,8 мільярда гривень, витрати – 2544,8 мільярда гривень. Відтак зменшення заощаджень становило 69 мільярдів гривень.

Як повідомили у Державній службі статистики, у 2017 році номінальні доходи населення, порівняно з попереднім роком, склали 124,4%. Наявний дохід, який може бути використаний населенням на придбання товарів та послуг, становив 121,3%, а реальний наявний, визначений з урахуванням цінового фактору, – 106,0%.

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Наявний дохід у розрахунку на одну особу у 2017 році становив 43592,8 гривень.

При цьому зарплата становила від 42 до 47 відсотків доходу, ще третина – соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти

Витрати населення у 2017 році, порівняно з попереднім роком, склали 126,8%.