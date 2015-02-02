За день українські сили знищили 180 бойовиків

За попередніми даними, 1 лютого противник втратив 180 бойовиків вбитими та 248 пораненими.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Згідно з повідомленням, бійці АТО впевнено тримають позиції. За минулу добу терористи також втратили чотири гармати. Ніч на понеділок минула неспокійно.

Прес-центр АТО відзвітував про такі обстріли терористів за минулу добу:

З артилерії бойовики обстріляли Дебальцево, Нікішино, Чернухіне, та тричі Золоте.

З 21.00 до 21.30 в районі Юнокомунарівська працював ворожий снайпер.

Поблизу населеного пункту Ленінське терористи намагалися штурмувати позиції сил АТО, але, під вогнем наших військових, відступили.

З БМ-21 "Град" бандити вкотре обстріляли Дебальцеве.

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На Донецькому напрямку з артилерії ворожий вогонь тричі вівся по селищу Водяне, двічі по Тоненькому, а також по Опитному, Верхньоторецькому та Новомихайлівці. Крім того, бандити обстріляли безпосередньо населені пункти, двічі скерувавши вогонь на Піски та Водяне.

На Луганському напрямку з БМ21 "Град" злочинці чотири рази вели вогонь по Щастю, Вільховій, а з інших видів зброї - по Станиці Луганській, Старому Айдару, Сокільниках, та тричі по Трьохізбенці.

У Станиці Луганській бандити задіяли танк.

У районі Маріуполя, вчора після 16:30 було відносно спокійно. Терористи порушили тишу лише з третьої до четвертої години ночі, обстрілявши зі стрілецької зброї та гранатометів Чермалик.

Нагадаємо, Кримське й Новотошківку накрили "Градами" та артилерією. Снаряди зруйнували житло, вбили й поранили мирних мешканців.