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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      За хабар розшукують головного митника Волині, якого звільнили з посади

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      Прокуратура оголосила в розшук керівника Волинської митниці Віктора Кривіцького
      Прокуратура оголосила в розшук керівника Волинської митниці Віктора Кривіцького / vse.media

      Начальника Волинської митниці оголосили в розшук за підозрою у хабарництві. Раніше, під час свого візиту до Ужгорода, президент Володимир Зеленський закликав головного митника області Віктора Кривіцького написати заяву про звільнення.

      Митник разом з двома своїми підлеглими отримували хабарі за безперешкодний перетин кордону, повідомляє прокуратура Київської області.

      Читайте також: Зеленський вимагає звільнення голів обласних митниць Західної України протягом двох діб

      Правоохоронці з'ясували, що через зловживання з боку очільника митниці держбюджет зазнав збитків на понад 300 тисяч гривень.

      За даними слідства, у 2017 році з Польщі через Волинську митницю завезли спецтехніку. Згодом техніка, буцімто, була вивезена назад. Втім, лише на паперах – насправді вона залишилась в Україні. Це було зроблено для того, щоб не сплачувати мито. 

      Оскільки підозрюваний екс-голова Волинської митниці не з'явився на виклик, а місце його перебування невідоме, звільненого посадовця оголосили в розшук.

      Що відомо про очільника Волинської митниці?У грудні 2016 року на посаду керівника Волинської митниці ДФС було призначено Віктора Кривіцького. На цій посаді чоловік працював до 9 липня 2019 року.

      Під час робочого візиту до Ужгорода у Президента України Володимира Зеленського серед планів була зустріч з керівниками митниць Волинської, Львівської, Закарпатської та Чернівецької областей. Вітм, головний митник Волині так і не з'явився на зустріч з президентом.

      Замість Віктора Кривіцького на зустріч прийшов його заступник та пояснив: сам голова обласної митниці на лікарняному. Однак, тимчасово виконуючий обов'язки голови Волинської митниці так і не зміг відповісти, у якій країні перебуває його керівник.

      У кінці зустрічі Володимир Зеленський закликав усіх чотирьох очільників обласних митниць напискати заяви про відставку. Однак, митники так цього і не зробили. Відтак, їх звільнив голова ДФС Олександр Власов.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Державна митна служба Київська прокуратура
      Джерело: 24 канал
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