За хабар розшукують головного митника Волині, якого звільнили з посади

Начальника Волинської митниці оголосили в розшук за підозрою у хабарництві. Раніше, під час свого візиту до Ужгорода, президент Володимир Зеленський закликав головного митника області Віктора Кривіцького написати заяву про звільнення.

Митник разом з двома своїми підлеглими отримували хабарі за безперешкодний перетин кордону, повідомляє прокуратура Київської області.

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Правоохоронці з'ясували, що через зловживання з боку очільника митниці держбюджет зазнав збитків на понад 300 тисяч гривень.

За даними слідства, у 2017 році з Польщі через Волинську митницю завезли спецтехніку. Згодом техніка, буцімто, була вивезена назад. Втім, лише на паперах – насправді вона залишилась в Україні. Це було зроблено для того, щоб не сплачувати мито.

Оскільки підозрюваний екс-голова Волинської митниці не з'явився на виклик, а місце його перебування невідоме, звільненого посадовця оголосили в розшук.

Що відомо про очільника Волинської митниці?У грудні 2016 року на посаду керівника Волинської митниці ДФС було призначено Віктора Кривіцького. На цій посаді чоловік працював до 9 липня 2019 року.



Під час робочого візиту до Ужгорода у Президента України Володимира Зеленського серед планів була зустріч з керівниками митниць Волинської, Львівської, Закарпатської та Чернівецької областей. Вітм, головний митник Волині так і не з'явився на зустріч з президентом.



Замість Віктора Кривіцького на зустріч прийшов його заступник та пояснив: сам голова обласної митниці на лікарняному. Однак, тимчасово виконуючий обов'язки голови Волинської митниці так і не зміг відповісти, у якій країні перебуває його керівник.



У кінці зустрічі Володимир Зеленський закликав усіх чотирьох очільників обласних митниць напискати заяви про відставку. Однак, митники так цього і не зробили. Відтак, їх звільнив голова ДФС Олександр Власов.