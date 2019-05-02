За крадіжку – три роки в'язниці: як законодавство руйнує дитинство та які є альтернативи

Про законність вироків щодо злочинів, які скоїли діти і підлітки у програмі "Честь і НЕчесть" з Олексою Шалайським та Михайлом Жернаковим розповіла заступниця директора Координаційного центру з надання правової допомоги Оксана Василяк.

У чому проблема вироків неповнолітнім

– Наразі у кримінальному процесі переважає каральний підхід. Дитина, яка через складні життєві обставини вперше щось вкрала, може потрапити за ґрати на три роки. За статистикою Генпрокуратури, в 70% випадках неповнолітній правопорушник, який потрапив за ґрати на строк більше одного року, потрапляє у в'язницю повторно.

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– Світова практика показує, що є альтернативні шляхи розв'язання питання. Наприклад, відновне правосуддя передбачає досягнення примирення між порушником закону та потерпілим, а також відшкодування збитків. Чинне законодавство надає можливість закрити кримінальне провадження та звільнити неповнолітню особу від відбуття покарання у зв'язку з дієвим каяттям, досягненням примирення між сторонами.



Наразі у кримінальному процесі переважає каральний підхід

– В Україні вже два місяці працює проект "Відновне правосуддя для неповнолітніх, які вчинили злочин". Зокрема у Харківській, Львівській, Донецькій, Луганській. Миколаївській та Одеській областях безоплатно відбувається процедура примирення між потерпілим та порушником.

За яких умов діє відновне правосуддя

Наявність потерпілої сторони (фізичної або юридичної особи).

Злочин, що скоєний вперше. Правопорушення, яке кваліфікується незначне, або середньої тяжкості.

Щире визнання неповнолітнім факту вчинення злочину.

Відбувається за згодою потерпілого та порушника.

– Ця процедура надає можливість потерпілому легше пережити ці події та зробити висновки, а з іншого боку потерпілий може визнати свою провину та зрозуміти, що вчинив не правильно.



Інколи злочини здійснюються через складні життєві обставини

Як це працює

– Насамперед з неповнолітніми працює психолог. Він пояснює, що зроблені дії – це погано, проте з будь-якої ситуації можна знайти вихід.

Про процедуру застосування відновного правосуддя – дивіться у відео програми.