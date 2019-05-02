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      За крадіжку – три роки в'язниці: як законодавство руйнує дитинство та які є альтернативи

      Честь і НЕчесть 29 Читать новость на русском

      Про законність вироків щодо злочинів, які скоїли діти і підлітки у програмі "Честь і НЕчесть" з Олексою Шалайським та Михайлом Жернаковим розповіла заступниця директора Координаційного центру з надання правової допомоги Оксана Василяк.

      У чому проблема вироків неповнолітнім

      – Наразі у кримінальному процесі переважає каральний підхід. Дитина, яка через складні життєві обставини вперше щось вкрала, може потрапити за ґрати на три роки. За статистикою Генпрокуратури, в 70% випадках неповнолітній правопорушник, який потрапив за ґрати на строк більше одного року, потрапляє у в'язницю повторно.

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      – Світова практика показує, що є альтернативні шляхи розв'язання питання. Наприклад, відновне правосуддя передбачає досягнення примирення між порушником закону та потерпілим, а також відшкодування збитків. Чинне законодавство надає можливість закрити кримінальне провадження та звільнити неповнолітню особу від відбуття покарання у зв'язку з дієвим каяттям, досягненням примирення між сторонами. 


      Наразі у кримінальному процесі переважає каральний підхід

      – В Україні вже два місяці працює проект "Відновне правосуддя для неповнолітніх, які вчинили злочин". Зокрема у Харківській, Львівській, Донецькій, Луганській. Миколаївській та Одеській областях безоплатно відбувається процедура примирення між потерпілим та порушником. 

      За яких умов діє відновне правосуддя

      • Наявність потерпілої сторони (фізичної або юридичної особи).
      • Злочин, що скоєний вперше. Правопорушення, яке кваліфікується незначне, або середньої тяжкості.
      • Щире визнання неповнолітнім факту вчинення злочину.
      • Відбувається за згодою потерпілого та порушника.

      – Ця процедура надає можливість потерпілому легше пережити ці події та зробити висновки, а з іншого боку потерпілий може визнати свою провину та зрозуміти, що вчинив не правильно. 


      Інколи злочини здійснюються через складні життєві обставини

      Як це працює

      – Насамперед з неповнолітніми працює психолог. Він пояснює, що зроблені дії – це погано, проте з будь-якої ситуації можна знайти вихід. 

      Про процедуру застосування відновного правосуддя – дивіться у відео програми.

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      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Законодавство Кримінал Честь і НЕчесть
      Джерело: 24 канал
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