За кражу – три года тюрьмы: как законодательство разрушает детство и какие есть альтернативы

О законности приговоров относительно преступлений, которые совершили дети и подростки в программе "Честь і НЕчесть" с Алексеем Шалайским и Михаилом Жернаковым рассказала заместитель директора Координационного центра по предоставлению правовой помощи Оксана Василяк.

В чем проблема приговоров несовершеннолетним

– Сейчас в уголовном процессе преобладает карательный подход. Ребенок, который из-за сложных жизненных обстоятельств впервые что-то украл, может попасть за решетку на три года. По статистике Генпрокуратуры, в 70% случаях несовершеннолетний правонарушитель, который попал за решетку на срок более одного года, попадает в тюрьму повторно.

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– Мировая практика показывает, что есть альтернативные пути решения вопроса. Например, восстановительное правосудие предполагает достижение примирения между нарушителем закона и потерпевшим, а также возмещение убытков. Действующее законодательство предоставляет возможность закрыть уголовное производство и освободить несовершеннолетнее лицо от отбывания наказания в связи с правдивым раскаянием, достижением примирения между сторонами.



Сейчас в уголовном процессе преобладает карательный подход

– В Украине уже два месяца работает проект "Восстановительное правосудие для несовершеннолетних, совершивших преступление". В частности в Харьковской, Львовской, Донецкой, Луганской, Николаевской и Одесской областях безвозмездно происходит процедура примирения между потерпевшим и нарушителем.

При каких условиях действует восстановительное правосудие

Наличие потерпевшей стороны (физического или юридического лица).

Преступление, совершенное впервые. Правонарушение, которое квалифицируется как незначительное или средней тяжести.

Искреннее признание несовершеннолетним факта совершения преступления.

Происходит с согласия потерпевшего и нарушителя.

– Эта процедура позволяет потерпевшему легче пережить эти события и сделать выводы, а с другой стороны пострадавший может признать свою вину и понять, что поступил неправильно.



Иногда преступления совершаются из-за сложных жизненных обстоятельств

Как это работает

– Прежде всего с несовершеннолетними работает психолог. Он объясняет, что предпринятые действия – это плохо, но с любой ситуации можно найти выход.

О процедуре применения восстановительного правосудия – смотрите в видео программы.