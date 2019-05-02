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      За кражу – три года тюрьмы: как законодательство разрушает детство и какие есть альтернативы

      Честь и НЕчесть 40 Читати новину українською

      О законности приговоров относительно преступлений, которые совершили дети и подростки в программе "Честь і НЕчесть" с Алексеем Шалайским и Михаилом Жернаковым рассказала заместитель директора Координационного центра по предоставлению правовой помощи Оксана Василяк.

      В чем проблема приговоров несовершеннолетним

      – Сейчас в уголовном процессе преобладает карательный подход. Ребенок, который из-за сложных жизненных обстоятельств впервые что-то украл, может попасть за решетку на три года. По статистике Генпрокуратуры, в 70% случаях несовершеннолетний правонарушитель, который попал за решетку на срок более одного года, попадает в тюрьму повторно.

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      – Мировая практика показывает, что есть альтернативные пути решения вопроса. Например, восстановительное правосудие предполагает достижение примирения между нарушителем закона и потерпевшим, а также возмещение убытков. Действующее законодательство предоставляет возможность закрыть уголовное производство и освободить несовершеннолетнее лицо от отбывания наказания в связи с правдивым раскаянием, достижением примирения между сторонами.


      Сейчас в уголовном процессе преобладает карательный подход

      – В Украине уже два месяца работает проект "Восстановительное правосудие для несовершеннолетних, совершивших преступление". В частности в Харьковской, Львовской, Донецкой, Луганской, Николаевской и Одесской областях безвозмездно происходит процедура примирения между потерпевшим и нарушителем.

      При каких условиях действует восстановительное правосудие

      • Наличие потерпевшей стороны (физического или юридического лица).
      • Преступление, совершенное впервые. Правонарушение, которое квалифицируется как незначительное или средней тяжести.
      • Искреннее признание несовершеннолетним факта совершения преступления.
      • Происходит с согласия потерпевшего и нарушителя.

      – Эта процедура позволяет потерпевшему легче пережить эти события и сделать выводы, а с другой стороны пострадавший может признать свою вину и понять, что поступил неправильно.


      Иногда преступления совершаются из-за сложных жизненных обстоятельств

      Как это работает

      – Прежде всего с несовершеннолетними работает психолог. Он объясняет, что предпринятые действия – это плохо, но с любой ситуации можно найти выход.

      О процедуре применения восстановительного правосудия – смотрите в видео программы.

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      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Законодательство Криминал Честь и НЕчесть
      Источник: 24 канал
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