За кражу – три года тюрьмы: как законодательство разрушает детство и какие есть альтернативы
О законности приговоров относительно преступлений, которые совершили дети и подростки в программе "Честь і НЕчесть" с Алексеем Шалайским и Михаилом Жернаковым рассказала заместитель директора Координационного центра по предоставлению правовой помощи Оксана Василяк.
В чем проблема приговоров несовершеннолетним
– Сейчас в уголовном процессе преобладает карательный подход. Ребенок, который из-за сложных жизненных обстоятельств впервые что-то украл, может попасть за решетку на три года. По статистике Генпрокуратуры, в 70% случаях несовершеннолетний правонарушитель, который попал за решетку на срок более одного года, попадает в тюрьму повторно.
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– Мировая практика показывает, что есть альтернативные пути решения вопроса. Например, восстановительное правосудие предполагает достижение примирения между нарушителем закона и потерпевшим, а также возмещение убытков. Действующее законодательство предоставляет возможность закрыть уголовное производство и освободить несовершеннолетнее лицо от отбывания наказания в связи с правдивым раскаянием, достижением примирения между сторонами.
Сейчас в уголовном процессе преобладает карательный подход
– В Украине уже два месяца работает проект "Восстановительное правосудие для несовершеннолетних, совершивших преступление". В частности в Харьковской, Львовской, Донецкой, Луганской, Николаевской и Одесской областях безвозмездно происходит процедура примирения между потерпевшим и нарушителем.
При каких условиях действует восстановительное правосудие
- Наличие потерпевшей стороны (физического или юридического лица).
- Преступление, совершенное впервые. Правонарушение, которое квалифицируется как незначительное или средней тяжести.
- Искреннее признание несовершеннолетним факта совершения преступления.
- Происходит с согласия потерпевшего и нарушителя.
– Эта процедура позволяет потерпевшему легче пережить эти события и сделать выводы, а с другой стороны пострадавший может признать свою вину и понять, что поступил неправильно.
Иногда преступления совершаются из-за сложных жизненных обстоятельств
Как это работает
– Прежде всего с несовершеннолетними работает психолог. Он объясняет, что предпринятые действия – это плохо, но с любой ситуации можно найти выход.
О процедуре применения восстановительного правосудия – смотрите в видео программы.