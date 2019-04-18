Русские говорят "нас там нет" и появляются на топ-должностях: все о так называемых судах "Л/ДНР"

На неподконтрольных территориях образовалось много псевдогосударственных институтов, например, судов. Они судят граждан Украины и, в частности, украинских военных в плену. О недавнем исследовании этих проблем, которое провела группа юристов, в программе "Честь и НЕчесть" с Алексеем Шалайским и Галиной Чижик рассказал заместитель председателя правления Центра политико-правовых реформ Роман Куйбида.

Почему важно исследование так называемых "судов" на оккупированных территориях

– Мы верим, что эти территории вернутся и Украина возобновит суверенитет. А для этого нужно понимать, как работает "правосудие" на этих территориях. В прошлом году мы завершили двухлетнее исследование о том, как Украина реагировала на российскую агрессию на Востоке, как она обеспечивала доступ к правосудию, в том числе и тех людей, которые оказалась на оккупированной территории.

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– Мы поняли, что это исследование будет неполным, если не разобраться: а что же творится там. Понятно, что оно не столь глубокое, и не много научных методов смогли применить. Потому что мы не можем выехать на ту территорию и исследовать на месте, опросить большое количество людей и тому подобное.



Заместитель председателя правления Центра политико-правовых реформ Роман Куйбида

– Но все-таки определенные результаты мы получили. Это исходные данные для того, чтобы в дальнейшем конструировать юридические механизмы, которые позволили бы относительно быстро и безболезненно восстановить правосудие в случае реинтеграции. Мы должны иметь этот сценарий до того, как это произойдет. Иначе – люди могут пострадать.

– Дело в том, что в так называемых уголовных делах большое количество людей "осуждены" этими параллельными структурами. С точки зрения украинского законодательства все они заключены незаконно. Нужно будет решать вопросы и довольно быстро, что с ними делать. Если их всех без просмотра просто выпустить, то люди увидят: предыдущая власть так называемых "Л/ДНР" осудила за изнасилование или еще какое-то преступление, а вот эта выпустила. Чтобы не было этого чувства несправедливости, нужно найти юридические механизмы, каким образом обеспечить качественный и относительно быстрый просмотр этих дел.

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– На самом деле, будет возникать очень много юридических проблем. Например, что делать с "доказательной базой", которая собрана теми органами. С точки зрения украинского законодательства, понятно, что она является недопустимой.

Структура так называемой "судовой системы" похожа на русскую и советскую

– Сначала в 2014 году в них речь шла о создании военных судов (фактически, военно-полевых судов или таких чрезвычайных). Первые акты, которые там появлялись, касались введения именно таких судов. Об их функционировании практически ничего не известно. По крайней мере, из открытых источников.

Собственно, те казни, которые там происходили, были внесудебными. И с точки зрения даже международных наблюдателей, которые там были, это все нелегитимные структуры.

– В дальнейшем так называемые "Л/ДНР" перешли к налаживанию своих "судебных систем", которые похожи на российские. В чем это сходство. В том, что есть общие суды, арбитражные, военные. Есть административ судов, как у нас, например. Несмотря на то, что в основном продолжало применяться украинское законодательство, новые акты, которые создавались и внедрялись в том числе и для так называемого "правосудия", очень сильно напоминали российские, во многом даже и советские.

– К примеру, их так называемый "уголовный кодекс" предусматривает смертную казнь. Пока нет информации, чтобы эти "судебные системы" применяли эту смертную казнь.



Так называемая "судебная система" "ДНР"

Так называемая "судебная система" "ЛНР"



Так называемая "судебная система" "ЛНР"

Судьи: русские говорят "нас там нет", но появляются на главных должностях

– Набирали новых (судей – 24 канал). Назначали приказами глав так называемых "республик". Если взять "ДНР", то сначала был назначен руководитель "верховного суда". Это бывший следователь из следственного комитета РФ. Собственно, он занимался созданием судебной системы в "ДНР". С его интервью видно, главный критерий, который они использовали – это благонадежность. То есть присяга на верность самопровозглашенной "республике". В то время как профессиональные качества были на заднем плане. Главное – желание служить новой "власти".

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Судья так называемого "верховного суда" "ДНР"

Об украинских судьях в так называемых судах "Л/ДНР" – смотрите в видео программы.