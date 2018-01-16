За квитки на потяги за кордон нарешті можна розрахуватись карткою

З 16 січня у міжнародних касах "Укрзалізниці" можна буде розраховуватись не лише готівкою, але й карткою.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив в. о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов.

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"Платіжними картками відсьогодні можна розрахуватися за квитки в міжнародних касах. Досі квитки на міжнародні поїзди можна було придбати лише за готівку. Тепер усунули неузгодженості систем оплати між Україною та іншими державами", – пояснив Кравцов.

За його словами, у звязку з цим буде розширена і мережа залізничних кас.

Платіжними картками відсьогодні можна розрахуватися за квитки в

міжнародних касах. Досі квитки на міжнародні поїзди можна було придбати лише за готівку. Тепер усунули неузгодженості систем оплати між Україною та іншими державами. Розширюємо і мережу міжнародних залізничних кас. pic.twitter.com/uDhQ5Up4EE — Євген Кравцов (@Kravtsov_e) 16 січня 2018 р.

До слова, купуючи квитки на поїзди по Україні лише в поодиноких касах "Укрзалізниці", окрім готівки, можна розраховуватись і платіжною карткою.