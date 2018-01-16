За квитки на потяги за кордон нарешті можна розрахуватись карткою
З 16 січня у міжнародних касах "Укрзалізниці" можна буде розраховуватись не лише готівкою, але й карткою.
Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив в. о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов.
Читайте також: Труднощі перекладу: "Укрзалізниця" потрапила у незручну ситуацію через назви станцій
"Платіжними картками відсьогодні можна розрахуватися за квитки в міжнародних касах. Досі квитки на міжнародні поїзди можна було придбати лише за готівку. Тепер усунули неузгодженості систем оплати між Україною та іншими державами", – пояснив Кравцов.
За його словами, у звязку з цим буде розширена і мережа залізничних кас.
До слова, купуючи квитки на поїзди по Україні лише в поодиноких касах "Укрзалізниці", окрім готівки, можна розраховуватись і платіжною карткою.