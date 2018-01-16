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РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР ДОЛОРЕС О'РІОРДАН ІРИНА НОЗДРОВСЬКА

За квитки на потяги за кордон нарешті можна розрахуватись карткою

13:27, сьогодні 156 Читать новость на русском
У міжнародних касах
У міжнародних касах "Укрзалізниці" можна розраховуватись карткою / Getty images

З 16 січня у міжнародних касах "Укрзалізниці" можна буде розраховуватись не лише готівкою, але й карткою.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив в. о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов.

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"Платіжними картками відсьогодні можна розрахуватися за квитки в міжнародних касах. Досі квитки на міжнародні поїзди можна було придбати лише за готівку. Тепер усунули неузгодженості систем оплати між Україною та іншими державами", – пояснив Кравцов.

За його словами, у звязку з цим буде розширена і мережа залізничних кас.

До слова, купуючи квитки на поїзди по Україні лише в поодиноких касах "Укрзалізниці", окрім готівки, можна розраховуватись і платіжною карткою.

Теги: Новини України гроші залізниця Укрзалізниця
Джерело: 24 Канал
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