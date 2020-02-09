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      За ремонт ліхтарів біля Верховної Ради переплатили вдвічі: обурливі деталі

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      За ремонт ліхтарів біля Верховної Ради переплатили вдвічі / 24 канал

      У Маріїнському парку біля Верховної Ради встановили нові "іспанські" ліхтарі. Архітекторка Дарина Недозим з'ясувала, що ліхтарі насправді китайські та ще й коштують вдвічі дешевше, ніж заявлено у звіті.

      Про те, що освітлення у Маріїнському парку буде італійським, стверджували у "Київміськсвітло". 

      До теми: У Києві зникають старовинні ліхтарі: деталі

      Ремонт робила ТОВ "Будівельна компанія Тесла", яка перемогла за результатами тендеру у системі ProZorro. До слова, вона фігурує у низці кримінальних проваджень про відмивання коштів та ухилення від податків. 

      Заміна ліхтарів була запланованою й обійшлася місту майже у 19 мільйонів гривень, а один ліхтар зі світильником – 57 тисяч 259 гривень. Архітекторка Дарина Недозим у фейсбуці написала, що насправді ж ліхтарі китайського виробництва. 

      Дарина Недозим знайшла такі ж ліхтарі, як підрядник зобразив у тендерній пропозиції, в китайському інтернет-магазині Alibaba. І там ліхтар з одним світильником коштує 980 доларів, або 24 тисяч гривень.


      Нові ліхтарі у Маріїнському парку


      Ліхтар з одним світильником коштує 57 тисяч 259 гривень


      Ліхтарі в китайському інтернет-магазині Alibaba

      Цікаво, що старі ліхтарі є історичною пам'яткою. Директор "Київсвітло" Володимир Куценко сказав, що їх замінили заради безпеки. Адже чашки, на які кріпились світильники, у дуже поганому стані.

      Що відомо про "Будівельну компанію Тесла"?Компанія створена у березні 2018 року і належить Івану Шкелебею, а керує нею Аліна Леденьова. Загалом з червня 2019 року вона отримала підрядів на суму 79,91 мільйона гривень. З 2019 року компанія з'явилася у переліку підприємств з ознаками фіктивності. За інформацією слідства, у 2017 – 2018 роках ці підприємства не мали працівників, офісів, складів, обладнання, сировини та матеріалів, а також не сплачували податків. Доходи отримували лише їхні директори.

      Розкажіть це в іншому місці, – Джемілєв про маніпуляції окупантів та водну кризу в Криму
      сьогодні
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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Новини Києва Ремонт Верховна Рада ProZorro
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