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НОВОРІЧНІ СВЯТА ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

За що будуть евакуйовувати автомобілі в 2018 році

18:16, сьогодні 1119 Читать новость на русском
Евакуатор
Евакуатор / Евакуатор

В кінці минулого року Верховна Рада проголосувала в другому читанні законопроект, що регламентує правила паркування транспортних засобів. Цілком ймовірно, що в цьому році він стане законом і деяких власників транспортних засобів буде чекати не дуже приємний сюрприз.

Законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів" № 5364 від 04.11.2016 передбачає евакуацію транспортних засобів, які ускладнюють проїзд або заважають іншим учасникам дорожнього руху. До слова можливість евакуації транспортних засобів у поліції була і раніше, але за новим законом для цього визначені більш чіткі критерії.

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Отже, транспортний засіб підлягає евакуації якщо:
1) поставлено на проїжджій частині в два і більше рядів;
2) розташований в заборонених Правилами дорожнього руху місцях зупинки або стоянки, а саме:
а) на залізничних переїздах;
б) на трамвайних коліях;
в) на естакадах, мостах, шляхопроводах і під ними, в тунелях;
г) на пішохідних переходах і ближче 10 метрів до них з обох боків, крім випадків зупинки для надання переваги в русі;
г) на перехрестях та ближче 10 метрів від краю проїжджої частини при відсутності на ній пішохідного переходу, за винятком зупинки для надання переваги в русі та зупинки проти бокового проїзду на Т-подібних перехрестях, де є суцільна лінія розмітки або розділювальна смуга;
д) на проїжджій частині, де відстань між суцільною лінією розмітки чи протилежним краєм проїзної частини і транспортним засобом, що зупинився, менше 3 метрів;
е) ближче 30 метрів від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів, а при їх відсутності — ближче 30 метрів від дорожнього знака такої зупинки з обох сторін;
е) ближче 10 метрів від позначеного місця виконання дорожніх робіт і в зоні їх виконання;
ж) у місцях, де буде неможливим зустрічний роз'їзд або об'їзд транспортного засобу, що зупинився;
с) ближче 10 метрів від виїздів з прилеглих територій і безпосередньо в місці виїзду;
3) своїм розташуванням унеможливлює рух інших транспортних засобів або створює перешкоду для руху пішоходів, в тому числі осіб з інвалідністю на спеціальних засобах пересування і пішоходів з дитячими колясками;
4) розташований на виділеній смузі для руху громадського маршрутного транспорту;
5) розташований на позначеної відповідними дорожніми знаками та/або дорожньою розміткою велодоріжці;
6) перешкоджає руху або роботі снігоприбирального і іншого технологічного комунального транспорту в разі введення надзвичайного стану або в разі оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації;
7) порушує схему паркування транспортних засобів таким чином, що блокує проїзд по двом або більше смугам руху.

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При тимчасовому затриманні транспортного засобу розташування такого транспортного засобу повинно бути обов'язково зафіксовано в режимі фотозйомки (відеозапису).
Інформація про тимчасове затримання транспортного засобу повинна невідкладно передаватися на абонентський номер рухомого (мобільного) зв'язку та на адресу електронної пошти, зазначені відповідними користувачами або особами, на яких зареєстровано даний транспортний засіб.

Нагадаємо, що Україна готується до повернення техогляду автомобілів.

Теги: Авто 24
Джерело: 24 канал
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