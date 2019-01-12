За що насправді сплачують податки заробітчани, студенти та пенсіонери

Чотири тисячі доларів щороку отримує держава податками від середньої української родини. Саме гроші звичайних громадян, а не великого бізнесу чи олігархів, на 73% наповнюють національний бюджет. Все, що держава робить, оплачується нашими з вами грошима.

Після минулого блогу на цю тему мені написало кілька глядачів, що вони податків не сплачують, тож конкретно їх вся ці історія не стосується. Друзі, в України податки сплачують усі, навіть немовлята. І це не перебільшення. Купивши на державну допомогу при народженні дитини памперси, 20% відсотків їх вартості ваш малюк (вашими руками) повернув державі податком на додану вартість.

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З великою повагою ставлюся до ваших коментарів та запитань, тож в цьому блозі детальніше розповім про сплату податками заробітчанам, пенсіонерами та студентами. Адже ці три категорії громадян найчастіше стверджували, що не сплачують податків.

Почнемо з заробітчан. Середній розмір місячного грошового переказу з Польщі дев’ять з половиною тисяч гривень. З цих грошей в Україні за рік буде сплачено: 19 000 податком на додану вартість, трішки більше семи тисяч акцизними зборами та майже півтори тисячі ввізним митом.

Отже, скориставшись надісланими грошима, родина заробітчанина за рік віддасть державі майже 28 000 гривень податками. Так, при пересиланні грошей в Україну податок з них не стягується, проте податки сплачують при купівлі за ці гроші товарів. От звідки береться і ПДВ, і акциз, і ввізне мито.

До речі, шановні родини заробітчан, знаєте, хто винний у відсутності ваших близьких вдома? Політична еліта, яка після Революції Гідності законсервувала корупційну систему. Бо саме корупція та недовіра до судової системи є основними перешкодами для приходу в Україну інвестицій. Без цих грошей економіка не почне розвиватися, а значить – не буде конкуренції за працівників та пристойних для них зарплат.



Українські заробітчани

Рухаємося далі – до пенсіонерів. Вони впевнені, що взагалі не сплачують державі гроші, оскільки не працюють. Насправді ж, коли пенсіонери оплачують послуги чи будь-що купують, вони сплачують податок на додану вартість, акцизи та ввізне мито.

Давайте порахуємо. Середня пенсія в Україні дві з половиною тисячі гривень, за рік це виходить майже тридцять одна тисяча. Це правда, що пенсіонер не сплачує з них а ні податку на доходи фізичних осіб, а ні військового збору. Проте за рік пенсіонер сплатить з них грошей п’ять тисяч гривень ПДВ, майже тисячу чотириста акцизу та чотириста ввізного мита.

В підсумку середній український пенсіонер за рік віддає державі майже сім тисяч гривень. Шановні пенсіонери, ви здивовані? Знаєте чому це знання, нехай навіть не дуже приємне, вам потрібне? Для гідності.



Пенсіонери також сплачують податки

Своєю подекуди нелюдською працею ви не лише заклали основу сьогоднішньої країни, ви й далі продовжуєте її підтримувати своїми грошима. А це означає, що ви можете і мусите вимагати від держави, якісних соціальних послуг. З тої простої причини, що ви оплачуєте їх своїми податками. Шановні пенсіонери, ви не є прохачами чи споживачами країни, ви її рівноцінні співвласники.

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До речі, знаєте чому у вас такі жалюгідні пенсії? Великою мірою з тої самої причини, чому заробітчани місяцями не бачать своїх родин. Політична еліта замість побороти – законсервувала державну корупційну систему.

Корупція та розвалена судова системи є основними перешкодами для приходу в Україну інвестицій. Без цих грошей економіка не буде розвиватися, а значить – не буде нових підприємства, а значить податкові надходження не зростуть, а значить і пенсію піднімати не буде з чого.

Залишилися студенти. Рахуємо їх податки. Середня стипендія минулого року становила 1300 гривень, тож за рік студент отримував майже 12 тисяч. Він, як і пенсіонер, не сплачує з них податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. Проте податок на додану вартість, акцизи та ввізне мито – невідворотні. В підсумку студент віддає державі третю частину отриманого – майже чотири тисячі.

І ще, шановні студенти, через корумповану політичну еліту значна частина з вас шукатиме роботу за межами України. Як я вже казав, корупція та нікчемна судова система є основними перешкодами для інвестицій. Без них економіка не буде розвиватися, а значить – не буде нових підприємств, а значить і робочих місць для вас.



Студенти сплачують майже 4 тисячі державі

Неефективні, корумповані політики, продажні судді та правоохоронці стають багатшими за рахунок того, що ми стаємо біднішими. Кожен з нас окремо і країна загалом. Більше того ми їхнє свято життя, ще й податками своїм оплачуємо. В тому числі заробітчани, пенсіонери і навіть студенти. Не кажучи про, нагадаю, 4 тисячі доларів, які середня українська родина щороку сплачує податками.

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Податки невідворотні як смерть. Принаймні для звичайних громадян, які не мають мобільного чергового Насірова на чолі Податкової. Ми з вами будемо їх сплачувати, тож давайте обирати політиків, які перетворять ці податки в якісні послуги, а не чергові маєтки. Цей рік дає нам таку можливість, мусимо нею максимально ефективно скористатися, бо наступну отримаємо аж через п’ять років.