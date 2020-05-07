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      За яких умов місцеві вибори на Донбасі відбудуться: пояснення Офісу Президента

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      Місцеві вибори на Донбасі 2020: умови для проведення виборів
      Вибори на Донбасі можливі після припинення вогню / 24 канал

      Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня 2020 року. На території Донбасу вибори можуть відбутися лише у тому випадку, якщо Україна поверне контроль над східним кордоном і отримає підтвердження Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ про можливість проведення демократичних виборів.

      Керівник ОПУ Андрій Єрмак запевнив, що позиція України базується на нормах Копенгагенської конвенції, яка лежить в основі законодавства про вибори практично всіх цивілізованих країн, повідомляє "Українська правда".

      Важливо Місцеві вибори на Донбасі неможливі, Росія хоче особливого статусу, – ОПОРА

      У конвенції чітко прописано, що місцеві вибори не можуть відбуватися, якщо державний кордон не перебуває під контролем держави, де тривають вибори.

      Я думаю, що ми прийдемо до цього питання на обговоренні в одній із підгруп (ТКГ – 24 канал). Для нас це одне з дуже важливих питань. Я думаю, що це буде в процесі переговорів (вирішуватися – 24 канал),
      – сказав Андрій Єрмак.

      Чи відбудуться вибори на Донбасі 25 жовтня

      Політик пояснив, що за українським законодавством підготовка до виборів має розпочатися за 60 днів. Тобто до цього часу повинно бути зрозуміло, що розпочалися якісь процеси, які дадуть можливість ОБСЄ зафіксувати, що ця територія може проводити відкриті демократичні вибори.

      Загалом до 3 жовтня мала б розпочатися кампанія з місцевих виборів, але до цього ОБСЄ має дати свою оцінку.

      Тож наразі невідомо про долю виборів на окупованих територіях.

      Тим часом "Слуга народу" вже розгортає штаби на місцеві вибори: коли почнеться кампанія

      Що відомо про вибори на окупованому Донбасі

      • Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня 2020 року.
      • У "Слузі народу" сподіваються, що вибори пройдуть таки на всій території держави, тобто й на тимчасово окупованих територіях Донбасу.
      • Керівник ОПУ Андрій Єрмак вже заявив, що виборів під дулами автоматів не буде, потрібна безпека.
      • Володимир Зеленський наголошував, що проведення виборів в ОРДЛО можливе лише після виведення російських збройних формувань з Донбасу та передачі кордону під український контроль.
      • У Держдепі США уже заявили, що вибори провести неможливо допоки на Донбасі лунають постріли.
      • ОПОРА наголосила, що Росія та ОРДЛО залишаються зацікавленими в отриманні спеціального статусу для Донбасу, а вибори є лише перехідним містком до цього.
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Офіс Президента Окуповані території Новини Луганська Новини Донецька Місцеві вибори 2020 Вибори на Донбасі Україна – Росія Війна на Донбасі
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