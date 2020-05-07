За яких умов місцеві вибори на Донбасі відбудуться: пояснення Офісу Президента

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня 2020 року. На території Донбасу вибори можуть відбутися лише у тому випадку, якщо Україна поверне контроль над східним кордоном і отримає підтвердження Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ про можливість проведення демократичних виборів.

Керівник ОПУ Андрій Єрмак запевнив, що позиція України базується на нормах Копенгагенської конвенції, яка лежить в основі законодавства про вибори практично всіх цивілізованих країн, повідомляє "Українська правда".

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У конвенції чітко прописано, що місцеві вибори не можуть відбуватися, якщо державний кордон не перебуває під контролем держави, де тривають вибори.

Я думаю, що ми прийдемо до цього питання на обговоренні в одній із підгруп (ТКГ – 24 канал). Для нас це одне з дуже важливих питань. Я думаю, що це буде в процесі переговорів (вирішуватися – 24 канал),

– сказав Андрій Єрмак.

Чи відбудуться вибори на Донбасі 25 жовтня

Політик пояснив, що за українським законодавством підготовка до виборів має розпочатися за 60 днів. Тобто до цього часу повинно бути зрозуміло, що розпочалися якісь процеси, які дадуть можливість ОБСЄ зафіксувати, що ця територія може проводити відкриті демократичні вибори.

Загалом до 3 жовтня мала б розпочатися кампанія з місцевих виборів, але до цього ОБСЄ має дати свою оцінку.

Тож наразі невідомо про долю виборів на окупованих територіях.

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