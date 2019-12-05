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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ

      Заберемо Одесу: російський гурт "Воровайки" зібрався на гастролі в Україну

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      "Воровайки" запланували гастролі Україною / tunnel.ru

      Низка концертів російського шансон-гурту "Воровайки" запланована на лютий 2020 року в Києві, Одесі, Харкові та Миколаєві. Зауважимо, що в репертуарі гурту є українофобські пісні.

      Про заплановані виступи "Воровайок", зокрема в Одеській філармонії, свідчать відповідні афіші.

      До теми: В Україну не впустили російського актора Миколу Іванова

      Воровайки концерт Україна афіша
      Афіша одеського концерту "Воровайок" в інстаграмі гурту

      Ось, до речі, уривок з пісні гурту "Воровайки" з назвою "Хохли":

      Севастополь славный, колыбель для флота.

      Защищали город воины и босота.
      Смелости нам хватит, хватит интересу,
      Если будет надо, заберем Одессу.

      А у них в почете денежки да сало.
      Как же жить чубатым – стало денег мало.

      Слухайте пісню гурту "Воровайки" - "Хохли":

      Один з концертів скасовано

      Зауважимо, що у зв’язку з запланованим у Києві концертом українофобського гурту, на адресу Жовтневого Палацу столиці лист про проведення цієї події. Але Жовтневий Палац не підписав договір, тобто концерту в Києві не буде.

      Про це свідчить і інформація на сайті продажу квитків kontrmarka.

      концерти Воровайки Україна квитки афіша
      Користувачі фейсбука помітили, що продаж квитків на концерт "Воровайок" у Києві зупинений

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Скандал Новини Києва Новини Одеси Музика Новини Харкова Новини Миколаєва Концерти
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