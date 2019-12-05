Заберемо Одесу: російський гурт "Воровайки" зібрався на гастролі в Україну

Низка концертів російського шансон-гурту "Воровайки" запланована на лютий 2020 року в Києві, Одесі, Харкові та Миколаєві. Зауважимо, що в репертуарі гурту є українофобські пісні.

Про заплановані виступи "Воровайок", зокрема в Одеській філармонії, свідчать відповідні афіші.

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Афіша одеського концерту "Воровайок" в інстаграмі гурту

Ось, до речі, уривок з пісні гурту "Воровайки" з назвою "Хохли":

Севастополь славный, колыбель для флота.

Защищали город воины и босота.

Смелости нам хватит, хватит интересу,

Если будет надо, заберем Одессу.

А у них в почете денежки да сало.

Как же жить чубатым – стало денег мало.

Слухайте пісню гурту "Воровайки" - "Хохли":

Один з концертів скасовано

Зауважимо, що у зв’язку з запланованим у Києві концертом українофобського гурту, на адресу Жовтневого Палацу столиці лист про проведення цієї події. Але Жовтневий Палац не підписав договір, тобто концерту в Києві не буде.

Про це свідчить і інформація на сайті продажу квитків kontrmarka.



Користувачі фейсбука помітили, що продаж квитків на концерт "Воровайок" у Києві зупинений