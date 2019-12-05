Заберемо Одесу: російський гурт "Воровайки" зібрався на гастролі в Україну
Низка концертів російського шансон-гурту "Воровайки" запланована на лютий 2020 року в Києві, Одесі, Харкові та Миколаєві. Зауважимо, що в репертуарі гурту є українофобські пісні.
Про заплановані виступи "Воровайок", зокрема в Одеській філармонії, свідчать відповідні афіші.
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Афіша одеського концерту "Воровайок" в інстаграмі гурту
Ось, до речі, уривок з пісні гурту "Воровайки" з назвою "Хохли":
Севастополь славный, колыбель для флота.
Защищали город воины и босота.
Смелости нам хватит, хватит интересу,
Если будет надо, заберем Одессу.
А у них в почете денежки да сало.
Как же жить чубатым – стало денег мало.
Слухайте пісню гурту "Воровайки" - "Хохли":
Один з концертів скасовано
Зауважимо, що у зв’язку з запланованим у Києві концертом українофобського гурту, на адресу Жовтневого Палацу столиці лист про проведення цієї події. Але Жовтневий Палац не підписав договір, тобто концерту в Києві не буде.
Про це свідчить і інформація на сайті продажу квитків kontrmarka.
Користувачі фейсбука помітили, що продаж квитків на концерт "Воровайок" у Києві зупинений