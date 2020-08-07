Питаннями Києво-Печерської лаври та її взаємодії з Українською православною церквою Московського патріархату займається Кабінет міністрів. Це передбачає Конституція України.

Тому лише від його рішення залежить, чи використовуватиме надалі Московський патріархат Києво-Печерську лавру. Про це у відповідь на петицію від 6 серпня заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє УП.

Це цікаво Унікальні фотографії України початку ХХ століття.

Рішенням від 2013 року Кабмін передав приміщення по вулиці Лаврській у безкоштовне користування святині Московського патріархату.

Що відомо про петицію

її автором є Родіон Абрамович;

зібрала понад 25 тисяч голосів (цього достатньо для того, аби її розглянув президент);

у документі Абрамович закликав не передавати Києво-Печерську лавру Православній церкві України.

Довідка. Києво-Печерська лавра – одна з головних українських святинь. Заснована 1051 як печерний монстир. Ще у Середні віки стала "домівкою" для грецького православ'я на Русі.

Навесні на сайті президента опублікували петицію з вимогою розірвати договір оренди Києво-Печерської лаври з УПЦ МП та передати святиню у використання ПЦУ. Автор мотивував необхідність такого рішення тим, що це українська духовна святиня, яку Константинопольська церква вважає ПЦУ єдиною канонічною правонаступницею Київської митрополії. Тоді Абрамович заявив, що Зеленського хочуть "втягнути у міжконфесійний конфлікт".