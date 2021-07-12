Втомившись читати тих, хто ностальгує про Януковича та дружбу з РФ суб'єктів (до речі, значна частина таких людей походить з західних регіонів країни), які при кожній нагоді бідкаються, що без Росії "ми нікому не потрібні з нашими фруктами", я зробив тверезий аналіз, порівнявши український плодовий експорт до заборони постачання в РФ та після. Прочитати його можна тут.

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Якщо читати не хочеться, то коротке резюме наступне:

Заборона постачання в РФ призвела до різкого зростання фруктово-горіхового експорту, а до цього експорт мав тенденцію до зниження!

Заборона постачання в РФ дозволила садівникам України зрозуміти, що якість значно більше цінують в багатших за РФ країнах і платять за якісні товари більше!

Заборона постачання до РФ допомогла підвищити якість українських фруктів, ягід та горіхів, від чого отримав перевагу й український споживач!

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Заборона експорту до РФ призвела до підвищення ефективності фруктового бізнесу в цілому, який почав орієнтуватися на виробництво готового продукту (сортування, зберігання, доробка, маркетинг).

Заборона також дозволила знизити загальні ризики бізнесу, адже варіантів куди можна експортувати дуже багато, і нашу продукцію вже всюди знають і цінують, і купують дорожче, ніж, наприклад, польську.

Заборона стимулювала інвестиції в більш цінні й прибуткові ніші, такі як ягоди, наприклад.

Тепер фруктовий бізнес України є значно міцнішим і прибутковішим. І зараз до нього йдуть більш виважені інвестиції з прицілом на системний експорт. Тому він продовжить зростати.

Наступного разу дам порівняння комунальних платежів та витрат на опалення в Україні та Італії, а також розповім про перспективи витрат, враховуючи рекордні ціни на газ у світі зараз. Думаю вам сподобається.

Бережіть себе і не хворійте!