"Заборонити використання тварин у цирках": що вже вдалося зробити зоозахисникам

Два роки тому зоозахисники святкували, хоча невеличку, але перемогу. Вони добилися того, аби пересувні цирки відпустили тварин. А нині вони хочуть ще більших змін. Захисники тварин розпочали масштабну кампанію за те, аби взагалі заборонити використання звірів у всіх шоу в країні.

Уже п'ять років активісти проводять кампанію за цирк без тварин. Хочуть добитися повної заборони використання звірів у шоу, бо вважають це знущанням з тварин.

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Голова зоозахисної організації UAnimals Олександр Тодорчук наголосив, що для дресури циркових тварин зазвичай використовують батоги, електрошокери та гаки.



Тварин дресують надзвичайно жорсткими методами

Законопроект, який зобов'яже цирки відмовитися від хвостатих акторів вже розробили. Він пропонує віддати звірів у притулки чи зоопарки. Але чи візьмуть їх?! Дресувальниця зі стажем Людмила Шевченко готова передати вихованців, але немає кому.

Я особисто дзвоню у зоопарки, прошу директорів, аби ті забрали звірів. Це 16-17-літні тигри. Забирати їх ніхто не хоч. Єдине, що чекає на них у майбутньому – їх присплять,

– пояснила дресувальниця та народна артистка України Людмила Шевченко.



У Магнітогорську (Росія) під час виступу одному з тигрів стало погано і він почав битися в конвульсіях, публіка аплодувала

Зоозахисники готові допомагати передавати тварин у заповідники. Тим часом у міністерстві екології, де і розробили законопроект, ще навіть не порахували скільки звірів нині живуть у цирках.

Порахувати тварин не так легко, адже вони є власністю дресувальників. І лише за їх зверненнями ми можемо зрозуміти скільки насправді є тварин і чи власники погоджуються віддати їх,

– сказала начальниця управління охорони біорізноманіття Міністерства екології Ганна Богданович.

У державній цирковій компанії журналістам 24 каналу не дозволили знімати умови, в яких утримуються тварини столичного цирку. Повідомили лише, що у всіх 10 державних установах тримають до 25 хижаків. Натомість запевнили, якщо документ ухвалять, то він має діяти на всіх.



У всіх 10 державних установах тримають до 25 хижаків

Ми сьогодні говоримо про жорстоке поводження з тваринами? Ну це треба довести. Ніхто ж не звертає увагу на жорстоке поводження, коли тварин таскають на пляжах та площах у спеку,

– підкреслив генеральний директор Державної циркової компанії Сергій Кабаков.

Законопроект №9453 ще у грудні 2018 року передали народним депутатам, але вони так і не встигли його розглянути до кінця своєї каденції. Після позачергових виборів вже новий парламент має вивчити й врегулювати цю проблему.

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Тим часом темою навколо заборони тварин у шоу, зацікавилися документалісти. Хочуть розібратися у чому полягає конфлікт, аби допомогти вирішити дискусію у суспільстві. Зоозахисники вже анонсують всеукраїнські акції протестів на вересень. Хочуть привернути увагу вже нових політиків до проблеми.