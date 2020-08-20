У Києві 20 серпня спостерігається забруднення повітря. Ситуація спричинена пожежами в екосистемах навколо столиці. Де ситуація найгірша – читайте далі.

Про погану якість повітря у Києві інформує пресслужба КМДА. Там зауважили: у повітрі з 19 серпня зафіксоване перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій.

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У яких районах Києва найгірше повітря:

На площах Бессарабській, Деміївській, на бульварі Лесі Українки та проспекті Науки – перевищення діоксиду сірки.

На площах Бессарабській та Деміївській, проспекті Оболонському та бульварі Лесі Українки – перевищення діоксиду азоту.

Знову ж таки на Бессарабській і Деміївській площі, а також на Оболонському проспекті та бульварі Лесі Українки – перевищення формальдегіду.

Ще однією причиною забруднення повітря у Києві називають слабкий вітер, через який забруднюючі речовини на поверхні землі накопичуються.

На щастя, ситуація не така критична, якою вона була у квітні, коли на Житомирщині, а також у Чорнобильській зоні палали ліси. Тоді Київ на кілька днів опинився на перших сходинках порталу IQAir, що публікує рейтинг найзабрудненіших міст світу.



У світовому рейтингу найзабрудненіших міст Київ на допустимому місці / Скриншот

Станом на 16:30 20 серпня Київ у такому рейтингу розміщений на 64 місті. Якість повітря в межах норми.

Брудне повітря у Києві: що ще відомо про причини

У Києві спостерігається високий рівень пожежної небезпеки, і все частіше виникають пожежі в екосистемах. Пов’язано це з високою температурою у приземному шарі повітря і тим, що люди починають спалювати суху траву.

За останню добу в екосистемах Києва зафіксовані 5 осередків пожеж трав’яного настилу, загальною площею 5,167 гектарів. Тим часом у Київській області за останню добу ліквідовано 42 осередки пожеж трав’яного настилу, площею 45 гектарів. Також ліквідовано 3 осередки пожеж торфу, площею 0,5 гектара.



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