Забруднення повітря у Києві: у яких районах ситуація найгірша
У Києві 20 серпня спостерігається забруднення повітря. Ситуація спричинена пожежами в екосистемах навколо столиці. Де ситуація найгірша – читайте далі.
Про погану якість повітря у Києві інформує пресслужба КМДА. Там зауважили: у повітрі з 19 серпня зафіксоване перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій.
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У яких районах Києва найгірше повітря:
- На площах Бессарабській, Деміївській, на бульварі Лесі Українки та проспекті Науки – перевищення діоксиду сірки.
- На площах Бессарабській та Деміївській, проспекті Оболонському та бульварі Лесі Українки – перевищення діоксиду азоту.
- Знову ж таки на Бессарабській і Деміївській площі, а також на Оболонському проспекті та бульварі Лесі Українки – перевищення формальдегіду.
Ще однією причиною забруднення повітря у Києві називають слабкий вітер, через який забруднюючі речовини на поверхні землі накопичуються.
На щастя, ситуація не така критична, якою вона була у квітні, коли на Житомирщині, а також у Чорнобильській зоні палали ліси. Тоді Київ на кілька днів опинився на перших сходинках порталу IQAir, що публікує рейтинг найзабрудненіших міст світу.
У світовому рейтингу найзабрудненіших міст Київ на допустимому місці / Скриншот
Станом на 16:30 20 серпня Київ у такому рейтингу розміщений на 64 місті. Якість повітря в межах норми.
Брудне повітря у Києві: що ще відомо про причини
- У Києві спостерігається високий рівень пожежної небезпеки, і все частіше виникають пожежі в екосистемах. Пов’язано це з високою температурою у приземному шарі повітря і тим, що люди починають спалювати суху траву.
- За останню добу в екосистемах Києва зафіксовані 5 осередків пожеж трав’яного настилу, загальною площею 5,167 гектарів. Тим часом у Київській області за останню добу ліквідовано 42 осередки пожеж трав’яного настилу, площею 45 гектарів. Також ліквідовано 3 осередки пожеж торфу, площею 0,5 гектара.