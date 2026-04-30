Екологічна загроза на Одещині: море забруднене після руйнування резервуара

У Чорноморську виявили забруднення акваторії Чорного моря після повітряної атаки 26 квітня. Причиною стало руйнування резервуару з олією, що спричинило витік у воду.

Фахівці вже працюють на місці, фіксуючи масштаби екологічних наслідків і намагаючись локалізувати забруднення. Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Що сталося під час обстрілу та як стався витік?

26 квітня російські війська завдали удару по території морського торгівельного порту Чорноморськ. Внаслідок атаки було пошкоджено резервуар із соняшниковою олією об’ємом близько 6 тисяч тонн.

Під час удару виникло займання, а частина вмісту резервуара почала витікати за межі пошкоджених конструкцій. Олія потрапила в портову акваторію, де через відсутність миттєвого розсіювання утворилася велика пляма на поверхні води.

За даними екологічної інспекції, її розмір сягав орієнтовно 400 на 200 метрів. Для локалізації забруднення на місці оперативно розгорнули бонові загородження, а також перекрили систему дощової каналізації, щоб запобігти подальшому поширенню речовини.

Фахівці відібрали проби морської води для лабораторного аналізу, щоб визначити точний рівень забруднення та характер впливу на екосистему Чорного моря.

Що відомо про екологічну шкоду?

Унаслідок витоку соняшникової олії вода в акваторії порту частково змінила колір, утворивши жовтуваті маслянисті плями, які розтягнулися вздовж берегової лінії та місцями проникли у відкрите море. Забруднення простягається орієнтовно на кількасот метрів уздовж узбережжя та може змінюватися залежно від течій і вітру.

Екологи фіксують ризики для морської флори та фауни, адже плівка на поверхні води зменшує доступ кисню та впливає на природні процеси в прибережній зоні. Під час обстеження також виявлено птаха, який опинився в забрудненій зоні та мав сліди олії на пір’ї. Його передали до спеціалізованого закладу для надання допомоги.

Наслідки витоку олії / Фото Держекоінспекція

Окремо зазначається, що завдяки бетонному покриттю на території порту забруднення ґрунтів наразі не зафіксовано, однак оцінка екологічних збитків триває.

На місці продовжують працювати представники міської влади, портової адміністрації та екологічної інспекції. Основні зусилля зосереджені на локалізації плями, недопущенні її розширення та зборі даних для подальшого розрахунку збитків довкіллю.

Як ще Росія знищує екологію України?

За даними зоозахисної організації UAnimals, від початку повномасштабної війни загинуло понад 6 мільйонів свійських тварин. Йдеться передусім про підтверджені втрати у фермерських господарствах. Водночас реальні масштаби трагедії можуть бути значно більшими. Через окупацію частини територій та відсутність фіксації багато випадків загибелі тварин залишаються неврахованими.

Окремим ударом по біорізноманіттю став підрив Каховської гідроелектростанції. Масштабне затоплення призвело до знищення унікальних екосистем. За оцінками фахівців:

повністю знищено популяції двох ендемічних видів мурах;

близько 70% популяції кандибки пустельної загинуло;

серйозно постраждали інші рідкісні види, зокрема піщаний сліпак.

Частина цих видів існувала лише на цих територіях, тому їхні втрати можуть бути незворотними.