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24 Канал Новини України У деяких містах Київщини – забруднене повітря: в ОВА звернулися до населення
6 серпня, 13:05
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У деяких містах Київщини – забруднене повітря: в ОВА звернулися до населення

Анастасія Колеснікова

Якість повітря у більшості населених пунктів на Київщині залишається в межах норми. Однак в окремих громадах зафіксували підвищений рівень пилу.

Про це йдеться у повідомленні Київської ОВА.

Де на Київщині забруднене повітря?

Так, у 9 населених пунктах виявлено підвищений рівень забруднення дрібнодисперсним пилом. Йдеться про:

  • Іванків;
  • Вишгород;
  • Вишневе;
  • Боярку;
  • Васильків;
  • Обухов;
  • Бориспіль;
  • Велику Димерку;
  • Бровари.

Влада попередила, що мешканці цих міст можуть відчувати дискомфорт при диханні. Фахівці їм радять:

  • тримати вікна зачиненими;
  • обмежити тривале перебування на відкритому повітрі;
  • пити достатньо води;
  • за наявності очищувача повітря використовувати його у максимальному режимі.

Нагадаємо, після російського обстрілу 5 серпня в Києві та Київській області погіршилася якість повітря.

За даними Київської ОВА, у Вишневому, Обухові та Броварах зафіксували підвищений вміст дрібнодисперсного пилу й вуглекислого газу. Також підвищену концентрацію пилу виявили в Іванкові, Боярці та Василькові.

За даними SaveEcoBot, найгірша ситуація у Києві спостерігалася на окремих ділянках Солом'янського та Святошинського районів, де зафіксували "червоний" рівень забруднення. 

Зауважимо, що у ніч проти 5 серпня Росія масовано вдарила балістикою по Києву і області.

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