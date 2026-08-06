У деяких містах Київщини – забруднене повітря: в ОВА звернулися до населення

Якість повітря у більшості населених пунктів на Київщині залишається в межах норми. Однак в окремих громадах зафіксували підвищений рівень пилу.

Про це йдеться у повідомленні Київської ОВА.

Де на Київщині забруднене повітря?

Так, у 9 населених пунктах виявлено підвищений рівень забруднення дрібнодисперсним пилом. Йдеться про:

Іванків;

Вишгород;

Вишневе;

Боярку;

Васильків;

Обухов;

Бориспіль;

Велику Димерку;

Бровари.

Влада попередила, що мешканці цих міст можуть відчувати дискомфорт при диханні. Фахівці їм радять:

тримати вікна зачиненими;

обмежити тривале перебування на відкритому повітрі;

пити достатньо води;

за наявності очищувача повітря використовувати його у максимальному режимі.

Нагадаємо, після російського обстрілу 5 серпня в Києві та Київській області погіршилася якість повітря.

За даними Київської ОВА, у Вишневому, Обухові та Броварах зафіксували підвищений вміст дрібнодисперсного пилу й вуглекислого газу. Також підвищену концентрацію пилу виявили в Іванкові, Боярці та Василькові.

За даними SaveEcoBot, найгірша ситуація у Києві спостерігалася на окремих ділянках Солом'янського та Святошинського районів, де зафіксували "червоний" рівень забруднення.

Зауважимо, що у ніч проти 5 серпня Росія масовано вдарила балістикою по Києву і області.