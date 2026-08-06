У деяких містах Київщини – забруднене повітря: в ОВА звернулися до населення
Якість повітря у більшості населених пунктів на Київщині залишається в межах норми. Однак в окремих громадах зафіксували підвищений рівень пилу.
Про це йдеться у повідомленні Київської ОВА.
Де на Київщині забруднене повітря?
Так, у 9 населених пунктах виявлено підвищений рівень забруднення дрібнодисперсним пилом. Йдеться про:
- Іванків;
- Вишгород;
- Вишневе;
- Боярку;
- Васильків;
- Обухов;
- Бориспіль;
- Велику Димерку;
- Бровари.
Влада попередила, що мешканці цих міст можуть відчувати дискомфорт при диханні. Фахівці їм радять:
- тримати вікна зачиненими;
- обмежити тривале перебування на відкритому повітрі;
- пити достатньо води;
- за наявності очищувача повітря використовувати його у максимальному режимі.
Нагадаємо, після російського обстрілу 5 серпня в Києві та Київській області погіршилася якість повітря.
За даними Київської ОВА, у Вишневому, Обухові та Броварах зафіксували підвищений вміст дрібнодисперсного пилу й вуглекислого газу. Також підвищену концентрацію пилу виявили в Іванкові, Боярці та Василькові.
За даними SaveEcoBot, найгірша ситуація у Києві спостерігалася на окремих ділянках Солом'янського та Святошинського районів, де зафіксували "червоний" рівень забруднення.
Зауважимо, що у ніч проти 5 серпня Росія масовано вдарила балістикою по Києву і області.