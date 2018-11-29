Забудова екопарку на Осокорках: у Київраді підтримали розірвання договору із забудовником

Земельна комісія Київради підтримала розірвання договору з забудовником екопарку на Осокорках.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник мера Києва, нардеп Дмитро Білоцерківець.

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"Земельна комісія Київради підтримала проект рішення щодо розриву договору оренди земельної ділянки із забудовником "Контактбудсервіс" на Осокорках (там, де громадськість відстоює ініціативу "Екопарк", а забудовник не чує активістів)", – нагадав він.

Підставою для такого рішення комісії стали борги забудовника і не своєчасне освоєння ділянки в перші три роки, оскільки договір про оренду був укладений ще в далекому 2005 році.

Профільний департамент наполягає, що «Контактбудсервіс» винен міському бюджету 59 мільйонів гривень за оренду землі, а освоєння землі мало розпочатись ще до 2008-го.

Тепер рішення за Київрадою, відповідне рішення має бути розглянуте на сесії Київради 29 листопада. За словами радника мера Києва, політична воля для цього є.

Що таке екопарк Осокорки: дивіться відео

До слова, напередодні КМДА видала містобудівні умови і обмеження на реконструкцію нежитлових приміщень на вулиці Срібнокільській, 20-В у станції метро "Осокорки" у Дарницькому районі Києва. Згідно з планами забудовника, там має з'явитись новий ТРЦ.