Забудова екопарку на Осокорках: у Київраді підтримали розірвання договору із забудовником
Земельна комісія Київради підтримала розірвання договору з забудовником екопарку на Осокорках.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник мера Києва, нардеп Дмитро Білоцерківець.
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"Земельна комісія Київради підтримала проект рішення щодо розриву договору оренди земельної ділянки із забудовником "Контактбудсервіс" на Осокорках (там, де громадськість відстоює ініціативу "Екопарк", а забудовник не чує активістів)", – нагадав він.
Підставою для такого рішення комісії стали борги забудовника і не своєчасне освоєння ділянки в перші три роки, оскільки договір про оренду був укладений ще в далекому 2005 році.
Профільний департамент наполягає, що «Контактбудсервіс» винен міському бюджету 59 мільйонів гривень за оренду землі, а освоєння землі мало розпочатись ще до 2008-го.
Тепер рішення за Київрадою, відповідне рішення має бути розглянуте на сесії Київради 29 листопада. За словами радника мера Києва, політична воля для цього є.
Що таке екопарк Осокорки: дивіться відео
До слова, напередодні КМДА видала містобудівні умови і обмеження на реконструкцію нежитлових приміщень на вулиці Срібнокільській, 20-В у станції метро "Осокорки" у Дарницькому районі Києва. Згідно з планами забудовника, там має з'явитись новий ТРЦ.